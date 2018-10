Gli appuntamenti del fine settimana a Napoli: cosa fare dal 12 al 14 ottobre

Nuovo weekend tutto da vivere a Napoli e in provincia tra musica, arte, teatro, sagre, fiere e suggestive visite guidate.

Ecco la nostra top 12 degli appuntamenti da non perdere dal 12 al 14 ottobre:

1. GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO

Il 14 ottobre, sesta edizione del F@MU, l’evento ideato per avvicinare le famiglie con bambini alle realtà museali. Tante le iniziative anche a Napoli, con aperture straordinarie, ingressi e attività gratuite. Segnaliamo, tra i vari appuntamenti, l’ingresso gratuito (e laboratori gratuiti) alla Gallerie d’Italia di Palazzo Zevallos Stigliano e le visite guidate gratuite a IlCartastorie, Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli

2. BIBLIOTECA NAZIONALE, DOMENICA APERTURA STRAORDINARIA

Il 14 ottobre, speciali percorsi guidati permetteranno ai visitatori di ammirare le aree museali della Biblioteca: le splendide sale affrescate al II piano di Palazzo Reale di Napoli, in piazza del Plebiscito

3. GIORNATE FAI D’AUTUNNO 2018

Tornano, questo fine settimana, gli appuntamenti con i Giovani del Fondo Ambiente Italiano alla scoperta di luoghi straordinari ancora poco conosciuti. A Napoli, l’appuntamento è domenica 14 ottobre con l’itinerario “Saglienn' pe l'Arena: granelli di arte e gocce di storia”.

4. IT.A.CÀ, FESTIVAL DEL TURISMO RESPONSABILE

Dal 12 al 14 ottobre, prima edizione partenopea del festival che invita a scoprire luoghi e culture attraverso contest, presentazioni libri, convegni, incontri, laboratori, cene, teatro, musica, documentari, mostre, itinerari a piedi e a pedali per vivere l'emozione del viaggio in maniera responsabile. Evento di chiusura del festival sarà “Napule è… Mille Culure”, in programma domenica, dalle 19, presso l'ex Convento dell’Immacolata e S. Vincenzo. La serata prevede dibattiti, performance teatrali, artigianato, canti e danze multietnici e una cena sociale

5. DISCO DAYS

Sabato e domenica, appuntamento al Complesso Palapartenope per la XXI edizione della Fiera del Disco e della Musica. Tra gli ospiti della fiera, anche La Terza Classe che, domenica, presenterà in esclusiva le canzoni del nuovo EP che uscirà il 26 ottobre

6. SAGRA DELLA NOCE

Sabato e domenica, a Scisciano, torna uno degli appuntamenti gastronomici campani più attesi. Dalle ore 20,00 nell’area del parcheggio comunale in via Sabato Borzillo, sarà possibile degustare, presso gli stand predisposti per l’occasione, i tradizionali piatti a base di noce

