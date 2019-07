Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 12 al 14 luglio

Fine settimana ricco di iniziative a Napoli tra teatro, musica, festival, arte, cultura, cinema sotto le stelle, visite guidate, sport e tanto altro.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, dal 12 al 14 luglio, in città e provincia:

1. Universiadi Napoli 2019, grande festa di chiusura al San Paolo

Domenica 14 luglio, cerimonia di Chiusura allo Stadio San Paolo delle Olimpiadi Universitarie. Protagonisti della serata saranno gli eroi delle Universiadi: gli atleti. La grande sfilata, le immagini più emozionanti e rappresentative delle giornate vissute saranno raccontate in scena dai The Jackal e avranno come colonna sonora un grande concerto di Clementino e Mahmood, oltre alla partecipazione di tanti altri talenti. Un grande spettacolo dal vivo, diretto da Stefania Opipari, che si concluderà con un maestoso spettacolo di fuochi artificiali.

2. A Capodimonte aperture serali a 1 euro, domenica gratuita e biglietto ridotto per gli ultimi giorni della mostra “Caravaggio. Napoli”

Fine settimana ricco di opportunità al Museo e Real Bosco di Capodimonte con aperture serali al costo di un solo euro (dall’11 al 14 luglio dalle 19.30 fino alle 22.30 con chiusura biglietteria alle 21.30) e la domenica a ingresso completamente gratuito. Inoltre, sia durante le speciali aperture serali che domenica, l’ingresso alla mostra Caravaggio. Napoli sarà accessibile al costo ridotto di 8€ (solo per i biglietti acquistati presso la biglietteria). Un’occasione da non perdere, visto che si tratta degli ultimissimi giorni utili per visitare la mostra che resterà in allestimento solo fino al 14 luglio

3. Mandolini sotto le Stelle e spettacolo pirotecnico

Il 12 luglio, al Teatro Trianon Viviani un concerto speciale e gratuito con 15 mandolini, i più classici degli strumenti napoletani, e, a seguire uno spettacolo pirotecnico sul mare, da Castel dell’Ovo. Una notte magica, dedicata a tutti gli ospiti dell’Universiade Napoli

4. Brividi d’Estate 2019, giochi e teatro all’Orto Botanico

E’ dedicata al “sogno”, declinato in tutte le sue possibili sfumature, la rassegna di giochi e teatro “Brividi d’Estate”, che torna ad animare, con le sue storie, l'affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli. Questo fine settimana in programma La Cena con delitto (venerdì) e Una pura formalità di Pascal Quignard (sabato e domenica)

5. Sagra della Pizza Fritta e Notte della Tammorra

A Schiava di Tufino torna la Sagra della pizza fritta e Notte della Tammorra. La manifestazione, che si terrà il 13 e 14 luglio, è giunta alla sua quinta edizione. Negli stand allestiti si potrà gustare la regina della serata, la pizza fritta, ripiena di salumi e mozzarella, broccoli e salsiccia e la mitica Montanara con pomodoro San Marzano, basilico e parmigiano reggiano. Le serate saranno allietate dalla tammorra dei "Spaccapaese di Gerardo Amarante" e dalla tammorra" Della Paranza ro Tramuntan"

6. Il Miglio Sacro, tour alla scoperta dei tesori del Rione Sanità

Per tutto il mese di luglio (il sabato e la domenica) torna l'appuntamento con "Il Miglio Sacro": l'itinerario lungo un miglio, alla scoperta dei tesori del Rione Sanità. L’itinerario parte dalle Catacombe di San Gennaro e termina nei pressi di Piazza Cavour

