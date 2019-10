Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dall'11 al 13 ottobre

Nuovo fine settimana ricco di iniziative a Napoli e in provincia tra teatro, musica, arte, cultura, sport, visite guidate ed eventi dedicati ai più piccini.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, da venerdì 11 a domenica 13 ottobre:

1. Festival Spinacorona, passeggiate musicali nel cuore di Napoli

Dal 10 al 13 ottobre, torna “Spinacorona”, il festival che per 4 giorni, con ben ventidue concerti – tutti gratuiti e in 14 luoghi diversi - offre uno spaccato del suono colto e del jazz a chi ama la musica e Napoli. Clicca qui per il calendario completo

2. Weekend al Cinema, NapoliToday consiglia “Brave Ragazze”

Anna (Ambra Angiolini) è sola, con due figli da mantenere e nessun lavoro stabile. Maria (Serena Rossi) è devota alla Vergine ed è vittima di un marito violento. Chicca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D’Amico), sorelle di indole opposta, sognano un futuro migliore. Col coraggio di chi ha poco da perdere, insieme decidono di svaligiare una banca travestite da uomini. La rapina, su cui è chiamato ad indagare il commissario Morandi (Luca Argentero), darà inizio a un vortice di eventi spericolati destinato a stravolgere il destino delle “brave ragazze”

3. Napoli Peperoncino Fest

La seconda edizione della kermesse gastronomica a ingresso gratuito si terrà dal 7 al 13 ottobre in Piazza Carità. In programma percorsi di degustazione, show cooking, intrattenimento per bambini, gara di palati infuocati e una mostra di peperoncini dal mondo

4. Giornate FAI d’Autunno 2019

Il 12 e 13 ottobre tornano le Giornate FAI d'Autunno, un weekend dedicato alla bellezza. 700 luoghi del nostro Paese inaccessibili o poco valorizzati da scoprire attraverso occhi nuovi e prospettive insolite. Per questa speciale occasione, i Giovani Volontari del FAI di Napoli, accompagneranno i partecipanti alla scoperta del Real Sito di Portici. Apertura speciale e visite anche all Tomba di Giacomo Leopardi e al Lago D'Averno

5. Eruzioni del Gusto a Pietrarsa

Dal 12 al 14 ottobre, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli, si svolgerà la II edizione di Eruzioni del Gusto, l’evento enogastronomico promosso dall’associazione culturale ORONERO – dalle scritture del fuoco. In programma degustazioni, show cooking, convegni, mostre fotografiche e multimediali, con particolare riguardo al vulcanesimo e al cibo come fattore di sviluppo economico sostenibile

6. Achille Lauro in concerto

Dopo il successo di Sanremo con il brano “Rolls Royce”, Achille Lauro è partito con un tour che lo porterà sui palchi dei più importanti club d’Italia. A Napoli l'appuntamento è alla Casa della Musica il 13 ottobre

