Gli appuntamenti del weekend a Napoli: cosa fare in città dall'11 al 13 maggio

Musica, arte, teatro, fiere, festival, iniziative solidali e i tanti eventi del Maggio dei Monumenti: ricchissimo il programma di questo fine settimana a Napoli e in provincia.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, dall’11 al 13 maggio, selezionati da NapoliToday:

1. NAPOLI LIGHT FESTIVAL

Venerdì e sabato le giornate conclusive del Festival della Luce, una kermesse che illumina Napoli per mostrarla sotto una luce diversa: fra arte, storia e natura. L’11 e 12 maggio, tanti eventi in programma nella sfera geodetica installata a piazza Dante

2. DISCODAYS 2018

Al Complesso Palapartenope di Napoli, il 12 e 13 maggio, appuntamento con la ventesima edizione della Fiera del Disco e della Musica in cui i visitatori potranno trovare oltre 120.000 tra Vinili e Cd e 50 espositori da tutta Italia. In programma anche musica, mostre fotografiche, attività per bambini e molto altro.

3. WINE&THECITY 2018

Torna, anche quest'anno, l'atteso appuntamento con la rassegna Wine&Thecity. Nel mese di maggio vernissage, performance, aperitivi in boutique, cene nomadi in case private e teatro in spazi non convenzionali, itinerari urbani insoliti, azioni d’arte, musica e design invadono e animano la città all’insegna dell’ebbrezza creativa. Tra gli eventi in programma questo fine settimana, l'incontro con Ciro Oliva all'atelier di Vincenzo Oste (11 maggio)

4. CAPODIMONTE TRA MUSICA, VISITE GUIDATE, PERFORMANCE E LABORATORI

Ricchissimo di eventi il fine settimana al Museo e Real Bosco di Capodimonte. In programma, tra sabato e domenica, ci sono l’InstameetCarta Bianca con il direttore Sylvain Bellenger, visite guidate per tutti, Caccia al Real Bosco, musica nei cortili, performance teatrali, laboratori di educazione stradale e concerto pianistico per le mamme

5. WALK OF LIFE

ll 12 e il 13 maggio in programma l’edizione 2018 della maratona di Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’evento comprenderà anche quest'anno una gara non competitiva di 10 km e passeggiata di 3 km, ma anche una gara podistica competitiva di 15 km, la Caracciolo Gold Run. Il Villaggio della Walk of Life sarà allestito in Piazza del Plebiscito

6. CONCERTO AL BUIO ALLA GALLERIA BORBONICA

Il 12 maggio alle ore 21:00, nella suggestiva cornice della Galleria Borbonica, si terrà nuovamente il “Concerto al Buio” del violinista Edo Notarloberti e della pianista Martina Mollo. Una morbida luce accoglierà i visitatori per una breve visita guidata che accompagnerà gli spettatori in sala; poi le luci caleranno fino a raggiungere il buio più totale

