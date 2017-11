Cosa fare a Napoli dal 10 al 12 novembre: i migliori appuntamenti del week end

Spettacoli teatrali, concerti, incontri, rievocazioni storiche, fiere gastronomiche, appuntamenti con la salute e attività dedicate ai più piccini: tante le iniziative in programma questo fine settimana a Napoli e in provincia.

Ecco 12 eventi da non perdere, dal 10 al 12 novembre, selezionati da NapoliToday:

1. PEPPE SERVILLO E PATHOS ENSEMBLE

Il Teatro Galleria Toledo ospiterà, nelle serate dal 10 al 12 novembre, la voce recitante di Peppe Servillo e la musica del Pathos Ensemble nello spettacolo Histoire du soldat - Percorso a ritroso tra le due guerre, per la prima volta a Napoli.

2. VILLAGGIO DELLA SALUTE IN PIAZZA MUNICIPIO

Sabato e domenica, importante appuntamento con l’informazione e la prevenzione a Napoli in occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2017. Una grande opportunità per un check-up gratuito ed una informazione a 360 gradi che permetterà a tutti di conoscere il corretto stile di vita indispensabile per preservare la salute

3. LA NOTTE DEI FILOSOFI 2017

Per questa edizione, la manifestazione prevede eventi per tutto l’arco della giornata. Appuntamento al Maschio Angioino, sabato dalle 9 alle 23.

4. LA PROCESSIONE DEI FRATI MORTI: CORTEO IN ABITI OTTOCENTESCHI

Sabato 11 novembre, dalle ore 10:30 dal sagrato della Basilica di Santa Chiara a Napoli, si muoverà, guidato dalle “Zampogne d’Abruzzo”, la “Processione dei Frati Morti e delle Anime Perse”: un corteo di figuranti in abiti tradizionali popolari ottocenteschi. La “processione” non ha valenza liturgica perché consistente nell’attualizzazione, per la prima volta assoluta nella Città di Napoli, della tradizione popolare abruzzese legata al Culto dei Morti

5. FESTA DEL VINO, DEI SAPORI E DEI SAPERI VESUVIANI

In chiusura, questo week end, l’edizione 2017 della kermesse a Boscoreale. Sabato e domenica il centro cittadino accoglierà stand, gastronomia, artisti e spettacoli musicali

6. GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO DEDICATA A MISTERI E LEGGENDE

A Napoli carrellata di appuntamenti fino al 19 novembre con miti, magia e misteri. Si andrà alla scoperta dei luoghi insoliti e misteriosi fra i misteri di Virgilio e della Gaiola, lungo le leggende del mito di Parthenope e attraverso i racconti di 'Munacielli' e 'Belle Mbriane' (clicca qui per il programma completo)

