Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 10 al 12 luglio

Spettacoli all’aperto in location da sogno, itinerari guidati, musei e mostre, musica in spiaggia e nel centro antico della città: tanti gli appuntamenti per un fine settimana tutto da vivere, continuando a osservare tutti i protocolli di securezza.

Ecco i nostri 12 consigli su cosa fare (e vedere) a Napoli dal 10 al 12 luglio:

1. Massimiliano Gallo all’Arena Flegrea

Sarà Massimiliano Gallo con il suo spettacolo “Resilienza 2.0 - Comiche istruzioni per risorgere da un disastro” a inaugurare sabato 11 luglio alle ore 21.00 la rassegna estiva all'Arena Flegrea, “Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme”

2. Riapre la Galleria Borbonica

Dal 10 luglio riapre, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio, la meravigliosa Galleria Borbonica. Dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi, torneranno visitabili 3 dei 4 percorsi del sito, con prenotazione obbligatoria

3. Scena Aperta al Maschio Angioino

Dal 9 all’11 luglio, nel Cortile del Castel Nuovo di Napoli, l’inedita, esclusiva lezione-spettacolo di un grande protagonista del teatro e della drammaturgia italiana contemporanea qual è Mimmo Borrelli, in scena con ’Nzularchia, in lettura e in corpo, con le musiche dal vivo di Antonio Della Ragione. Info e acquisti online: www. teatrostabilenapoli.it. Biglietteria: tel. 081.5513396 – e.mail: biglietteria@teatrostabilenapoli.it

4. Al Nabilah Simona Boo con i Comoverao Quartet

Venerdì all'esclusivo Beach Club di via spiaggia Romana, aperitivo in musica con la splendida voce di Simona Boo con i Comoverao Quartet. La serata prosegue con Dj Fontana e cena in spiaggia, cullati dal mare sotto un magico tetto di stelle. Info e prenotazioni: +393396931169

5. Pinocchio in scena nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale

La famosissima opera di Collodi in scena per il Napoli Teatro Festival in una location davvero straordinaria. Drammaturgia e regia sono di Laura Angiulli. Per info e biglietti: www.napoliteatrofestival.it oppure al botteghino

6. Musica al Centro Antico con la Nuova Orchestra Scarlatti

Una rassegna musicale di cinque appuntamenti con programmi che spaziano tra classico, opera e musica latinoamericana, per arricchire di svago e cultura le sere dell’estate partenopea. Sabato 11 luglio alle 19, il concerto si terrà alla Domus Ars - Centro di Cultura in via Santa Chiara con Klavierquartett. L’ingresso è gratuito fino esaurimento posti, tutti distanziati e in sicurezza, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a info@nuovaorchestrascarlatti.it

