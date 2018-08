Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 10 al 12 agosto

Ancora un fine settimana di agosto tutto da vivere a Napoli e in provincia tra musica, arte, teatro, cinema, festival, suggestive visite guidate e gli appuntamenti per la spettacolare Notte di San Lorenzo.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, dal 10 al 12 agosto, selezionati da NapoliToday:

1. MANDOLINI E STELLE CADENTI PER LA NOTTE DI SAN LORENZO

Il 10 agosto torna, in piazza del Plebiscito a Napoli, l’atteso appuntamento con “Mandolini sotto le stelle”, un vero e proprio concerto di gala per la città e per i suoi astri tenuto dalla NapoliMandolinOrchestra A fine spettacolo, poi, luci spente e spazio all’osservazione delle stelle cadenti con “la guida” dell’Unione Astrofili Napoletani e l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

2. RIDERE 2018: FESTIVAL DELLA COMICITA’ AL MASCHIO ANGIOINO

Giunge alla 28a edizione il Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret, “Ridere” in programma dal 10 agosto al Maschio Angioino. Ad aprire la manifestazione è Federico Salvatore

3. CAPODIMONTE, APERTURA SERALE DEL MUSEO A 2 EURO

Apertura serale straordinaria venerdì 10 agosto, dalle ore 19.30 alle ore 22.30, al Museo e Real Bosco di Capodimonte a soli 2,00 euro. Occasione da non perdere per visitare le mostre e i tesori in esposizione. Al Salone Camuccini, Impromptu, concerti pianistici a programma aperto senza prenotazione a cura del M° Rosario Ruggiero, dalle ore 21.00 alle 22.00. Infine, agli astrofili, il Belvedere offrirà una cornice più che suggestiva per poter ammirare le stelle nella Notte di San Lorenzo

4. APERIVISITA SERALE ALLA CATACOMBE DI SAN GENNARO

L’11 agosto torna l’appuntamento con il tour serale alla scoperta di uno dei luoghi sotterrerei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita da un momento gourmet

5. CLASSICO CONTEMPORANEO, TEATRO E MUSICA AL CHIOSTRO

Al Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore torna la rassegna di musica e teatro Classico Contemporaneo. Tra gli spettacoli in programma questo fine settimana, segnaliamo il concerto di Monica Pinto (sabato 11 agosto)

6. PASSEGGIATE NOTTURNE AI SITI ARCHEOLOGICI VESUVIANI

Tornano i percorsi illuminati nei siti archeologici vesuviani, nell’ambito dei progetti di valorizzazione 2018 promossi dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il sito di Pompei, la villa di Poppea ad Oplontis, l’Antiquarium di Boscoreale e per la prima volta la Villa S. Marco a Stabia saranno illuminati per l’occasione il venerdì e il sabato dalle ore 20,30 alle 23,30

