Concerti, sagre e musei gratis: cosa fare a Napoli nel fine settimana

Musica, arte, spettacoli, festival, appuntamenti enogastronomici, musei gratuiti ed eventi dedicati ai bambini: week end tutto da vivere a Napoli e in provincia.

Ecco 12 iniziative da non perdere, dal primo al 3 settembre, selezionate da NapoliToday:

1. TORNA L’APPUNTAMENTO CON LA DOMENICA AL MUSEO

Il 3 settembre, ancora una volta tutti i musei e le aree archeologiche statali d'Italia saranno visitabili gratuitamente. Anche Napoli non farà eccezione, tanti i siti partenopei di grandissimo fascino e suggestione che apriranno le proprie porte al pubblico gratuitamente.

2. JAMES SENESE & NAPOLI CENTRALE E I FOJA IN CONCERTO GRATUITO

Appuntamento domenica, alle 21, a Comiziano per un grande live di piazza ad accesso libero.

3 VISSI D’ARTE: IL TEATRO RACCONTA I PITTORI

Fino a domenica, al Convento di San Domenico Maggiore e presso il Teatro Tram, protagonista una rassegna di spettacoli teatrali che raccontano le biografie dei grandi pittori. Per conoscere, per emozionarsi, per entrare nelle opere d’arte attraverso racconti appassionanti e coinvolgenti

4. MALAZE’: TRA ARCHEOLOGIA, ARTE, CULTURA ED ENOGASTRONOMIA

Torna, a partire da sabato, il grande evento ArcheoEnoGastronomico dei Campi Flegrei. Il programma della XII edizione prevede oltre cento iniziative articolate in quattro le sezioni: Gusto, Miti e Storie, Archeologia e Natura

5. SETTEMBRATA ANACAPRESE: FESTA DELL’UVA 2017

Fino a domenica, si svolge ad Anacapri la tradizionale “Settembrata”, con un programma di eventi per ogni fascia di età ed ogni gusto.

6. POMPEI ED ERCOLANO DI NOTTE

Suggestive visite serali al Parco Archeologico di Pompei (venerdì e sabato) ed Ercolano (venerdì) al prezzo speciale di 2 euro.

