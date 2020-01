Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 10 al 12 gennaio

Fine settimana tutto da vivere a Napoli tra musica, arte, spettacoli, festival, rassegne, passeggiate guidate ed eventi dedicati ai più piccini

Ecco 12 iniziative da non perdere in città e provincia, dal 10 al 12 gennaio, selezionati da NapoliToday:

1. Shen Yun al San Carlo

Dal 10 al 12 gennaio, la straordinaria compagnia di danza cinese arriva a Napoli, al Teatro di San Carlo. L’eccezionale visione artistica di Shen Yun trasforma l’esperienza teatrale in un viaggio multidimensionale ed emozionante attraverso uno dei più grandi tesori dell’umanità: i cinque millenni della cultura tradizionale cinese.

2. Milleculure, magici giochi di luce alla Mostra D’Oltremare

I giochi di luce della Mostra D’Oltremare, creati per le festività natalizie, saranno ancora visibili tutti giorni fino al 16 gennaio, dalle 16.30 alle 8 del mattino. Una batteria di colori che potrà essere ammirata anche e soprattutto dall’esterno. Tre i punti di luce: l’ingresso di piazzale Tecchio, il viale d’ingresso e il Teatro

3. Antigone in scena al Bellini

Al Teatro Bellini di Napoli, fino al 12 gennaio, va in scena Antigone di Sofocle, nella traduzione e adattamento di Laura Sicignano e Alessandra Vannucci

4. Aperivisita alle Catacombe di San Gennaro

Sabato 11 gennaio, con doppio turno alle 20 e alle 21, torna l'appuntamento con l'AperiVisita alle Catacombe di San Gennaro, il tour serale che permette di scoprire uno dei luoghi sotterrerei più suggestivi del mondo

5. Sal Da Vinci in scena con La Fabbrica dei Sogni

Ultimi giorni per vedere, al Teatro Augusteo, Sal Da Vinci con il suo nuovo spettacolo “La Fabbrica dei Sogni”. In scena con il poliedrico artista partenopeo, anche Fatima Trotta. Lo spettacolo, che segue l’esempio dei musical americani in grande stile, racconta la storia di un cantautore dimenticato dal mondo, che vive in un manicomio abbandonato e fatiscente prossimo alla demolizione. Eppure è quella la sua casa, il luogo in cui è cresciuto e in cui hanno preso vita le canzoni che lui immaginava un giorno di cantare in un teatro vero.

6. Due mostre da non perdere al PAN

- Banksy e la (post) street art: collettiva dedicata al movimento artistico underground, in esposizione al Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 16 febbraio. La scelta di aprire il percorso con Banksy non è casuale, oltre ad essere uno dei principali protagonisti dello scenario artistico attuale ha un particolare legame con la città di Napoli

- Joan Miró. Il linguaggio dei segni: una mostra sul mondo fantastico, onirico, febbrilmente creativo di Joan Miró . L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 23 febbraio. Il percorso espositivo si compone di ben ottanta opere tra quadri, disegni, sculture, collage e arazzi, che ripercorrono sei decenni di attività creativa, dal 1924 al 1981, in cui Miró sviluppa un linguaggio formale che trasforma l'arte del XX secolo

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI EVENTI DEL WEEKEND --->