Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 7 al 9 giugno

Musica, festival, fiere, sagre, street food, mostre, cinema all'aperto, party, iniziative dedicate all'ambiente e ai più piccini: tutto da vivere questo fine settimana a Napoli e in provincia.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, dal 7 al 9 giugno:

1. 795 anni della Federico II: tanti eventi e concerto gratuito di Gragnaniello

Il 7 giugno appuntamento con 'Buon compleanno Federico II', l'evento che festeggia i 795 anni dalla fondazione dell'Ateneo. Fulcro della giornata di festeggiamenti, le premiazioni degli studenti meritevoli, giovani che si stanno formando nelle aule federiciane, e dei laureati illustri, che sono protagonisti in molteplici ambiti della vita contemporanea. La giornata di eventi si concluderà nel Cortile delle Statue (via Paladino, 39) con il concerto gratuito di Enzo Gragnaniello

2. Parata Zombie

Gli zombie invadono Napoli. Per la prima volta arriva in città la speciale parata, anteprima del Napoli Horror Festival. Appuntamento sabato 8 giugno, con partenza alle ore 15:30 dalla Galleria Umberto I

3. Pietrarsa, inaugurazione delle terrazze sul mare

Domenica 9 giugno, porte aperte al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: ingresso alla tariffa speciale di 2€ in occasione dell'inaugurazione delle terrazze sul mare. Una giornata da trascorrere nei giardini botanici affacciati sul Golfo

4. Fine settimana all’ex Base Nato

Musica, mercatini, teatro, area food, cinema all’aperto, spazio dedicato ai bambini… questo e molto altro in programma per la rassegna estiva che ridà vita e apre alla città l’ex Area Nato di Bagnoli. Gli eventi andranno avanti dal giovedì alla domenica per tutto il mese di giugno e quello di luglio, a partire dal 6 giugno

5. Fiera della Casa, ingresso gratuito

Fino al 9 giugno, all’interno della Mostra d’Oltremare, protagonista la fiera nell’Area Expo: arredamento, complementi d’arredo, oggettistica, casalinghi, artigianato, servizi, gastronomia

6. Reggae al Lido Belvedere con i Broncorotto

Sabato 8 giugno, al Lido Belvedere di Capo Miseno, protagonista il reggae con la band più gettonata del momento: i Broncorotto. Il concerto inizia alle 23, l’ingresso è libero per tutta la notte

