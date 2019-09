Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 6 all'8 settembre

Fine settimana ricco di iniziative in città e in provincia tra teatro, musica, arte, cultura, enogastronomia, danza, cinema sotto le stelle, party in spiaggia e iniziative per bambini.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, dal 6 all’8 settembre:

1. Roberto Bolle al San Carlo

Il gala Roberto Bolle and Friends arriva al Teatro San Carlo di Napoli per 5 spettacoli eccezionali, dal 6 al 9 settembre. I Gala Roberto Bolle and Friends esprimono il meglio del progetto artistico, culturale e intellettuale di Roberto Bolle: portare la danza ovunque e a chiunque, direttamente nelle piazze e nei Teatri simbolo d’Italia. Alcune delle stelle più brillanti del panorama artistico internazionale, daranno vita ad un programma unico che accosta tradizione e avanguardia, classicità e sperimentazione, per offrire un'emozione sempre viva e pulsante

2. Settembre al Porto, Street Food Show al Granatello

Dal 6 all'8 settembre, appuntamento con il meglio dello Street Food nel suggestivo porto del Granatello di Portici. Per la kermesse a ingresso gratuito in programma percorsi di degustazione, show cooking, street food e cibo gourmet, concerti live e dj set, raduno di moto d'epoca, intrattenimento per i bambini e tante risate con Ciro Giustiniani da "Made in Sud". L'evento è promosso da 'Eccelleze in Piazza'

3. Flower Power al Nabilah

Domenica 8 settembre, la festa più colorata dell'anno porta l'essenza hippie di Ibiza degli anni Sessanta e Settanta direttamente al Nabilah di Bacoli

4. Settembre al Castello: teatro al Maschio Angioino

Dal 5 all'8 settembre, al Maschio Angioino di Napoli, quattro giorni di teatro ed emozioni con la rassegna 'Settembre al Castello' promossa da Il Pozzo e Il Pendolo. In scena ‘Il senso del dolore” di Maurizio de Giovanni, ‘Cronaca di una morte annunciata’ di Gabriel Garcia Màrquez, ‘A te, Masaniello’ di Annamaria Russo e ‘Uno, Nessuno e Centomila’ di Luigi Pirandello

5. Bufala Fest sul Lungomare di Napoli

Fino all’8 settembre, sul lungomare di Napoli, protagonista il Villaggio del Gusto di ‘Bufala Fest – non solo mozzarella’ con un fitto cartellone di eventi e iniziative oltre ai tanti stand con le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. Per quanto riguarda i concerti, gli ospiti che chiuderanno la kermesse sono Anna Tatangelo (venerdì), Mario Venuti (sabato) e Sal Da Vinci (domenica). L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e gli show coking dei chef stellati.

6. Mostra di Marc Chagall

Ultimi giorni per scoprire la poetica magia di Marc Chagall, raccontata attraverso l’esposizione di 150 opere. La mostra, ospitata nella straordinaria cornice della la Basilica della Pietrasanta – Lapis Museum di Napoli, sarà visitabile fino all’8 settembre

