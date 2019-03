weekend partenopeo

Dal 05 al 07 Aprile 2019

Serate Napoletane al Vic'Street con Ciro Gargiulo e la sua Compagnia.



info e prenotazione allo 081662423



Una piccola Taverna posizionata proprio tra il mare e il Vesuvio, in una strada storica dove luce della luna accompagnata da il profumo di salsedine nelle sere primaverili farà assaporare la vera essenza dell'esistenza.

Con la Musica, quella delle note scintillanti che variano da tempo a tempo e incornicia tutto con una voce dirompente che ti trascina li dove tutto può finire e iniziare. Vic Street non è una semplice Taverna, ma è il Posto incantato dove "Tutto può succede"



Dal 1999 ci divertiamo a far divertire con le nostre Uniche Cene Spettacolo dove la tradizione dell'autentica cucina partenopea incontra il gusto dello spettacolo! Un posto tra arte e culturale dove si azzera ogni differenza ogni diffidenza ogni pensiero.

Entrando avrai l'impressione di trovarti un un vicolo della Napoli del 700' tra venditori d'acqua, artigiani e artisti vari ma lo spettacolo è nello spettacolo con la Band musicale di Ciro Gargiulo che con il suo divertimentissimo spettacolo ti travolgera' facendoti dimenticare ogni tristezza. Non si tratta infatti della solita Taverna ma della storia di un cuore pulsante di napoli! Poi sarai poi guidato da Dalia Deya, (coreografa, organizzatrice di eventi danzanti, coordinatrice del Festival World in dancing e tanto altro ancora ), nel mondo degli spettacoli Novità della nostra Taverna



Tra Cene con Delitto, serate di Danze dal Mondo ed aperitivi storici potrai essere il protagonista della serata insieme a tutti gli artisti e partecipanti.