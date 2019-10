Halloween, Weekend dell'Horror all'Edenlandia

Il 26 e 27 ottobre, in attesa di Halloween, speciale Weekend dell'Horror al Parco dei Divertimenti di Napoli. In programma attività per grandi e piccini

In serata si alterneranno Spettacoli e attività da Paura:

Apocalypse Parade

L'Ora d'aria

Campo 77

PROGRAMMAZIONE ANIMAZIONE per bambini:

SABATO 26 OTTOBRE:

h.17:30

halloween baby dance con Eddy&Elly le nostre mascotte

h.18:15

gioco dolcetto scherzetto

h.19:00

Halloween baby dance+ mascotte

DOMENICA 27 OTTOBRE:

h.11:30

halloween baby dance con Eddy&Elly le nostre mascotte

h.12:15

gioco dolcetto scherzetto

h.13:00

halloween baby dance con Eddy&Elly le nostre mascotte

h.17:30

halloween baby dance con Eddy&Elly le nostre mascotte

h.18:15

gioco dolcetto scherzetto

h.19:00

Halloween baby dance+ mascotte

L'ingresso al Parco è gratuito