Weekend della Befana al Museo Archeologico Nazionale di Napoli con Coopculture

Un visita gioco alla Sezione Egizia e una visita cantata alla scoperta del mondo musicale in antico. Sono le attività organizzate da CoopCulture, società concessionaria del Servizio Didattico, per il week end lungo della Befana per adulti e famiglie presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Venerdì 6 Gennaio 2017. Ore 11.20 Visita gioco "Un gioco al Museo. Egitto". Un archeologo accompagnerà i bambini e i loro genitori alla scoperta della civiltà egizia attraverso le opere e le collezioni esposte presso la Sezione Egizia del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Al termine del percorso, i bambini giocheranno al gioco dell'oca, le cui caselle raffigurano immagini o particolari delle opere appena visitate nel Museo.

Domenica 8 Gennaio 2017. ore 11.00 Visita musicale "In... Canto al Museo". Ore 11.00 Un archeologo illustrerà ai visitatori una selezione di sculture, mosaici e suppellettili esposte nella collezione Farnese, Villa dei Papiri e "Instrumentum Domesticum" del Museo Archeologico Nazionale di Napoli intonando, durante la visita, canti che appartengono a epoche e culture diverse ma hanno come comune denominatore la volontà di esprimere sentimenti universali. I canti sono tracce, proprio come un coccio di ceramica rinvenuto in uno strato archeologico, di antichi riti e consuetudini pagane che permeano ancora oggi la nostra cultura.

Coordinamento: Ilaria Donati

Voce: Rosanna Salati

Flauto traverso: Alessandra Facchiano

Regia: Giovanni Del Prete

Supporto scientifico: Alfredo Savignano e Angela Cerritello

Modalità di partecipazione Costo: 5 euro + biglietto d'ingresso al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Prenotazione in biglietteria fino ad esaurimento posti.

Per info: 848.800.288. Da cellulari e dall'estero: +39 06.39967250. Web: www.coopculture.it

