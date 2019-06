Week And Show al Vic' Street: spettacolo napoletano e balli sui tavoli

Week And Show

si Balla sui Tavoli all'allegra taverna

VIC'STREET, Venerdi' 14 Giugno al 16 Giugno ore 21,30: Napolitan band Show



Partecipa ad una serata in stile Napoletano ... con danze tipiche e Canzoni

balla sui tavoli e sentiti coinvolto in un evento a tutto divertimento ...con la compagnia Stabile del Vic's Street Napoli Art diretta da Ciro Gargiulo e da Dalia Deya

Molto più di una semplice uscita, la rassegna targata Vic'Street nasce per proporre personaggi canzoni e balla della nostra bellissima tradizione Partenopea ... incontrerete Jettatore, Vaiasse, Sciantose, Juappi, Capere e Fattucchiere .... che vi ci coinvolgereranno in uno spettacolo fuori dal tempo... il tutto coordinato dalla Voce di Ciro Gargiulo e dalle Coreografie di Dalia Deya ... perchè fare spettacolo non è solo un Mestiere



Menu:

Cocktail e gioco spettacolo 10,00 euro

Menu panino bibita spettacolo 15.00 euro

a richiesta al momento della prenotazione altri menu da 20,00 menu da 25,00 euro

Info e prenotazioni necessaria 081662423 oppure 3387981020