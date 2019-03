Domenica 14 aprile 2019, dalle 15 alle 22, tutte le Coppie di futuri sposi sono invitate a trascorrere un'occasione più che speciale: Villa Balke apre le sue porte al Wedding Day Sunset "Vuoi sposarmi?"



Gli ospiti saranno accolti dallo staff con un drink di benvenuto, verranno mostrate le accoglienti sale, i terrazzi panoramici, la bellissima spiaggia, le preparazioni di mise en place, abiti da cerimonia, bomboniere, wedding planners, parrucchieri, servizi fotografici / video e non poteva mancare una degustazione di vino di produzione Casa Setaro, ideale per accompagnare il Vostro pranzo o cena nuziale, servita da un sommelier professionista, per un servizio d'effetto.



L'evento proseguirà attraverso una meravigliosa parentesi di relax e di confronto con gli organizzatori, passando per focus di squisita convivialità con deliziosi fingers food, accompagnati dalla piacevole musica di Nick Cavaliere Live show, il tutto in uno scenario romantico ed oltremodo suggestivo sul mare.



OPEN DAY APERTO AL PUBBLICO - ingresso gratuito



E' gradita la prenotazione al 081 847 1170

WhatsApp 339 4846674



Evento organizzato da attitude projects in collaborazione con Villa Balke e FGM Wedding & Event Services