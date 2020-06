Federico II, le tre "T" di Covid tra presente e futuro: webinar live

Tre eventi “live” a partire da mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 17.30 con il saluto introduttivo del Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Napoli Federico II Arturo De Vivo e la chiusura finale dell’11 settembre 2020 con il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.

"L’emergenza Covid - spiega Matteo Lorito - rappresenta la prima Pandemia “globalizzata” della storia dell’umanità, in cui la diffusione intercontinentale del morbo non si sviluppa in un arco temporale di mesi o di anni, ma di giorni o settimane. Ecco che la risposta del sistema sanitario e politico va prodotta nel giro di giorni o di ore e modulata di continuo, visto anche il costo economico delle misure adottate. Le tre T (Testing, Tracing e Treating) diventano quindi di enorme importanza per salvare vite umane, economie, interazioni sociali, posti di lavoro. Su questo tema abbiamo raccolto colleghi di varie aree, partendo da un’area Medica federiciana che accoglie esperti riconosciuti a livello nazionale e internazionale e che dialogano con colleghi di ingegneria, agraria, aree delle scienze biologiche e ambientali. Un esempio di divulgazione scientifica interdisciplinare che dovrà sempre di più caratterizzare l’azione del nostro Ateneo".

I webinar si terranno rispettivamente il 10 giugno, il primo luglio e l'11 settembre sempre alle ore 17.30.

