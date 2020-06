Federico II, webinar dedicato al Tracing: la seconda "T" di Covid tra presente e futuro

Sarà dedicato al Tracing, il secondo appuntamento “live” di mercoledì 01 luglio 2020 alle ore 17.30. Un tema oggi molto dibattuto e che vede la partecipazione di un parterre di Medicina e di Ingegneria (la prof.ssa Maria Triassi, responsabile della task force COVID e delegata del rettore per la Scuola di Medicina; il prof. Antonio Pescapè, Direttore della DIGITA Academy e il prof. Andrea De Bartolomeis, docente di psichiatria, che ci parlerà degli effetti dell’emergenza COVID sulla psiche).

L’evento sarà introdotto e moderato dall’ex Preside di Ingegneria e Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, il prof. Edoardo Cosenza: “Un’interessantissima divulgazione scientifica, in sinergia fra area medica ed area ingegneristica, che la Federico II mette a disposizione di tutti. Sarà un piacere moderare”.

La riflessione della prof.ssa Triassi è incentrata sull’utilità del tracing nella pandemia: “All’inizio sarebbe stato importante utilizzarlo, ad esempio in Cina, come controllo dei casi d’importazione, in aeroporti, ferrovie e frontiere. Ha molto senso come tracciamento nel corso dell’epidemia, per la delimitazione dei contatti e la creazione delle zone rosse. In una fase di remissione come quella che stiamo vivendo, ha poco senso, perché la maggior parte dei soggetti sono quasi tutti asintomatici. Servirebbe ritornare a concentrarsi su questi ultimi e sull’individuazione dei contatti”.

“Le tecnologie digitali hanno dato e possono dare un grosso contributo alla gestione dell’emergenza e del post emergenza COVID-19 - dichiara il prof. Antonio Pescapè - La robotica, le applicazioni mobili, i big data e l’intelligenza artificiale sono in grado di fornire soluzioni e strumenti importanti sia per la fase di tracing che per quella di monitoraggio e distanziamento. Nel mio intervento offrirò una rapida panoramica sulle

tecnologie emergenti, fornendo esempi concreti di alcune applicazioni dell’ICT alla gestione dell’emergenza COVID-19”.

Conclude il prof. Matteo Lorito, candidato a rettore della Federico II di Napoli.

