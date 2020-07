Venerdì, 10 luglio, si terrà dalle ore 11 alle 13:30, il WEBINAR 'REUMARETE LA RETE REUMATOLOGICA CAMPANA', appuntamento, organizzato da Motore Sanità, nato con l’obiettivo di mettere a confronto i massimi esperti sul tema per fare il punto sullo stato dell'arte della reumatologia in Campania.



PARTECIPANO:



- Francesco Ciccia, Professore Medicina di Precisione, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”



- Giovanna Cuomo, Responsabile Ambulatorio Immunologia e Malattie Autoimmuni Azienda Policlinico “L. Vanvitelli”, Napoli



- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità



- Stefano Graziano, Presidente V Commissione Sanità e Sicurezza Sociale Regione Campania



- Giovanni Italiano, Reumatologo Azienda Ospedaliera Sant’Anna e Sebastiano, Caserta



- Giuseppe Longo, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Cardarelli Napoli



- Ettore Mautone, Giornalista



- Paolo Moscato, Direttore Reumatologia AOU “San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona”, Salerno



- Angelo Pucino, Reumatologo ASL Napoli 1 Centro



- Raffaele Scarpa, Responsabile UO Reumatologia e Riabilitazione Reumatologica AOU “Federico II”, Napoli



- Salvatore Scarpato, Dirigente Responsabile UO Dipartimentale Reumatologia, ASL Salerno



- Luigi Sparano, Segretario Provinciale FIMMG Napoli



- Enrico Tirri, UOSD Reumatologia Ospedale “San Giovanni Bosco” ASL NA 1 Centro



- Ugo Trama, Dipartimento del Farmaco Regione Campania



Per partecipare al Webinar del 10 luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3fmN0Ad