Webinar gratuito dell'associazione Mondo Libero dalla Droga

Da Nord a Sud, da Est ad Ovest i volontari non fermano le attività di prevenzione alle droghe.



I volontari portano i dati corretti e una testimonianza sulla piattaforma ZOOM al fine di prevenire l'uso di sostanze stupefacenti.



L’Associazione “Mondo Libero dalla Droga” nasce grazie al sostegno della “Fondazione Internazionale per un Mondo Libero dalla Droga” che è un’associazione di pubblica utilità non a scopo di lucro, che opera in molti paesi del mondo e che dà ai giovani e agli adulti informazioni basate sui fatti, sul soggetto della droga, affinché possano prendere decisioni consapevoli e decidere di vivere liberi dalle dipendenze.



In base alla Relazione Europea sulla droga esposta dall'Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, ha riportato che circa il 32% della popolazione tra i 15 ed i 64 anni ha fatto uso di cannabis una tantum nella vita. L'Italia è il terzo Paese per questo genere di consumo dopo la Danimarca con 32,5% e la Spagna (32,1%). Per quanto riguarda l'uso di cocaina, l'Italia occupa il terzo posto con il 7% di individui adulti (15-64 anni) che – almeno una volta – hanno fatto uso di cocaina. Considerando invece i consumatori di amfetamine, circa il 3,2% di Italiani hanno assunto almeno una volta questa sostanza mentre per il consumo di ecstasy, in Italia, il 3% di adulti ha fatto uso di questa sostanza.



A nessuno - in particolare ai giovani - piace sentire una predica su ciò che si deve o non si deve fare. Per questa ragione Mondo Libero dalla Droga fornisce informazioni scientifiche e non valutazioni morali, che permettono ai giovani di comprendere cosa è effettivamente la droga, in modo che una persona possa valutare in modo indipendente e decidere di non assumere droga in primo luogo.



La nostra campagna “La Verità sulla Droga” consiste di attività a cui, anche i giovani che vengono sensibilizzati dalle nostre iniziative, possono unirsi per diffondere un modo di vivere libero dalla droga. Queste attività sono semplici, efficaci e possono coinvolgere persone di tutte le età.



Vista la situazione nazionale di emergenza, i volontari non potendosi recare presso gli istituti per parlare con i ragazzi direttamente hanno deciso di organizzare un webinar tramite la piattaforma ZOOM, che si terrà Sabato 9 Maggio alle ore 17.00.



Il webinar durerà all'incirca un'ora dove parleranno i volontari dell'associazione Alessandro Sparelli e Vincenzo Dinoia per portare la sua testimonianza avendo vissuto sulla propria pelle l'abuso di droghe e avendo sperimentato una rinascita.



I volontari sanno bene che “L'arma più efficace nella guerra contro la droga è l'istruzione”, come scrisse l'umanitario L. Ron Hubbard, e per questo da anni portano avanti le attività della Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga che consistono in 56 milioni di opuscoli educativi consegnati, decine di migliaia di manifestazioni di sensibilizzazione e prevenzione alla droga in 120 paesi che sono state tenute e sono stati creati degli annunci di pubblica utilità, che sono stati trasmessi in 275 stazioni televisive. Questi materiali ed attività hanno permesso a persone di tutto il mondo di conoscere gli effetti distruttivi delle droghe, per decidere di non farne uso.



Per maggiori informazioni scrivi a mondoliberodalladrogapadova@gmail.com o chiama il 391.438.1933 .