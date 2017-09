We’re Loud Festival: a Napoli il meglio della cultura rock’n’roll

“We’re Loud” non è un semplicemente un festival musicale come tanti, è molto di più! E’ un incontro di culture e persone diverse che arrivano da mezza Europa, anzi da mezzo mondo, accomunate da un’unica vera passione per la musica rock’n’roll e garage anni ’60 e ’70 e per una certa attitudine all’autoproduzione musicale e culturale in genere.



Nelle precedenti edizioni We’re Loud Festival ha avuto come cornici la bellissima città di Atene, il primo anno, le città di Salonicco, Lesbo e Atene, il secondo anno, Porto Rico e Messico il terzo anno.



Nelle intenzioni degli organizzatori la prossima tappa del We’re Loud Festival sarà Napoli, qui per 3 giorni (6-7-8 ottobre, con una preparty venerdì 5 e una festa sorpresa lunedì 9) il meglio della cultura rock’n’roll con gruppi americani, europei e perché no, anche italiani.



Ci saranno stand dedicati all’abbigliamento, alla musica con tanti espositori di vinili, DJ di fama internazionale ad intervallare i set musicali sul palco.



Gruppi che suoneranno:

The Kids (BE), Demon's Claws (CA), Shannon & The Clams (US), Reverend Beat-Man(CH), J.C. Satan (FR), Control Freaks (US), The Cavemen (NZ), Hobocop (US), The Rippers (IT), Hollywood Sinners (ES), Les Lullies (FR), Telekrimen (MX), Destroy All Gondolas (IT), Female Troubles (IT), Motosega (IT), TJ & the Lipstix (IT/SE)



Biglietti: abbonamento 3 giorni €49 (disponibile sul sito / biglietti individuali disponibili alla porta, se ne rimangono!)