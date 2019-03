Torna a Napoli Walk of Life di Telethon: la maratona in sostegno della ricerca

Il 30 e il 31 marzo si terrà a Napoli l’edizione 2019 della Walk of Life, la maratona a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare organizzata da Fondazione Telethon. Si tratta dell’ottava edizione della maratona che dal 2012 vede ogni anno famiglie, adulti, bambini, podisti professionisti e amatori in piazza per lanciare un forte messaggio di speranza e raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’evento comprenderà quest'anno una gara podistica competitiva di 15 km (Caracciolo Gold Run) e una passeggiata non competitiva di 3 km.

La manifestazione avrà inizio sabato 30 marzo con l’apertura del Villaggio Telethon a partire dalle 11:00, che fino alle 19:00 sarà animato da esibizioni sportive, concerti, animazione e giochi per i più piccoli, e una sessione di Street Workout per prepararsi al meglio ad affrontare la maratona. I ricercatori dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli saranno presenti con uno stand per informare il pubblico sui progressi della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e sulle attività di Fondazione Telethon. È previsto invece per domenica 31 marzo in Piazza del Plebiscito alle ore 8:00 il raduno di tutti i partecipanti che partiranno, sia per la gara podistica competitiva di 15 km, la XIX Caracciolo Gold Run, sia per la passeggiata non competitiva di 3 km, alle 9:00. Domenica 31 marzo, per la Giornata Europea del Gelato Artigianale, sarà inoltre presente in Piazza del Plebiscito il comitato campano dei gelatieri artigianali, che distribuirà, a fronte di una donazione a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, il gelato.

L’edizione del 2018 della Walk of Life di Napoli ha visto la partecipazione di oltre seimila partecipanti, che hanno risposto all’appello di Fondazione Telethon in quella che è stata una meravigliosa giornata di sport e una festa a favore della ricerca scientifica.

Alla conferenza stampa di presentazione di questa ottava edizione, moderata dal Direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo d’Errico, sono intervenuti Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Graciana Diez Roux, Chief Scientific Officer dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli e Francesco Lettieri, Sviluppo Partnership di Fondazione Telethon. Presenti anche Michele Pontecorvo, Vice Presidente Ferrarelle, Luigi Amato di BNL Napoli oltre a Salvatore Scarpa del Centro Commerciale Jambo 1, a dimostrazione dell’importanza del supporto da parte delle aziende alla missione di Fondazione Telethon. Domenico Scognamiglio, organizzatore della Caracciolo Gold Run, ha infine presentato i dettagli della gara competitiva.

Le quote di partecipazione sono 10 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi fino a 18 anni. I fondi raccolti andranno a sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon che dalla sua fondazione a oggi ha investito nella ricerca scientifica quasi 500 milioni di euro, ha finanziato oltre 2.620 progetti con più di 1.600 ricercatori impegnati e più di 570 malattie studiate.

Per informazioni e iscrizioni è disponibile il sito www.telethon.it/walkoflife.



PROGRAMMA SABATO 30 MARZO

11.00- 11.30 Attività d'animazione (gruppo di Veronica Caprio)

11.00- 13.00 Pompieropoli

11.30 - 12.00 Incontro con il pittore Ivano Felaco (sport ed arte)

12.00 Tommaso Primo

13.30 - 14.15 Pausa

14.15 - 14.45 Musica dal vivo con i f.lli Di Lauro e Giuseppe Mele

15.00 - 15.15 Riscaldamento in pedana "Street Work Out"

15.15 - 16.15 Camminata "Street Work Out"

15.20 - 15.45 Esibizione gruppo di zumba (Gruppo di Veronica Caprio)

15.55 - 16.15 Esibizione di Karate (Centro IGEA)

16.20 - 16.35 Defaticamento "Street Work Out"

16.45 - 17.05 Esibizione di Judo (ASD Busen Club)

17.10 - 17.30 Esibizione di Ginnastica (ASD Busen Club)

17.45 - 18.00 Esibizione ai tessuti di Sara Lisanti

18.10 - 18.40 Musica dal vivo con Michele Buonocore e Pietro Esposito

18.45 – 19.00 Musica Popolare con gruppo Tamorra

19.00 Spettacolo con il fuoco per chiusura



PROGRAMMA DOMENICA 31 MARZO

Ore 8:00 Raduno

Ore 8.30 Riscaldamento con musica

Ore 8.55 Esibizione Bersaglieri

Ore 9:00 Partenza