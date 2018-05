Walk of Life: a Napoli la maratona a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare

Il 12 e il 13 maggio si terrà a Napoli l’edizione 2018 della Walk of Life, la maratona a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Si tratta della settima edizione della maratona che dal 2012 vede ogni anno famiglie, adulti, bambini, podisti professionisti e amatori in piazza per lanciare un forte messaggio di speranza e raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

L’evento comprenderà anche quest'anno una gara non competitiva di 10 km e passeggiata di 3 km, ma anche una gara podistica competitiva di 15 km (Caracciolo Gold Run - Info e iscrizioni: www.caracciologoldrun.com).

A partire dalle 10.30 del 12 maggio sarà aperto con ingresso gratuito il Villaggio della Walk of Life, che fino alle 21:00 sarà animato da musica, sport e attività ludiche e dove sarà possibile iscriversi, ritirare il pacco gara e informarsi sul percorso di Fondazione Telethon verso la scoperta di cure e terapie per le malattie genetiche rare. È previsto per domenica 13 maggio invece in Piazza del Plebiscito alle 8:00 il raduno di tutti i partecipanti che partiranno, sia per la gara podistica competitiva sia per la passeggiata non competitiva, alle 9:00.

L’edizione del 2017 della Walk of Life di Napoli ha visto la partecipazione di oltre seimila partecipanti, che hanno risposto all’appello di Fondazione Telethon in quella che è stata una meravigliosa giornata di sport e una festa a favore della ricerca scientifica.

Alla conferenza stampa di presentazione di questa settima edizione, moderata dal Direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo d’Errico, sono intervenuti Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Alberto Auricchio, Ricercatore dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli e Francesco Lettieri, Responsabile Fondazione Telethon Campania. Presenti anche Michele Pontecorvo, Responsabile Comunicazione e CSR Ferrarelle SpA, Gabriella Cascetta e Luigi Amato di BNL Napoli oltre a Salvatore Scarpa del Centro Commerciale Jambo 1, a dimostrazione dell’importanza del supporto da parte delle aziende alla missione di Fondazione Telethon. Domenico Scognamiglio, organizzatore della Caracciolo Gold Run, ha infine presentato i dettagli della gara competitiva.

Le quote di partecipazione sono 10 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi fino a 18 anni. I fondi raccolti andranno a sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon che dal 1991 a oggi ha investito nella ricerca scientifica quasi 500 milioni di euro, ha finanziato oltre 2.620 progetti con quasi 1.600 ricercatori impegnati e più di 570 malattie studiate.

PROGRAMMA SABATO 12 MAGGIO

Apertura ore 10.30

11-13 Tappeto di iqbal

12.30 – 13 Bandita Sbandata

13-15 Pizza in Piazza

16-21 Manuela Forino, Giuseppe Mele, Fratelli Di Lauro, Funk’Mo Mario Cavallini

11-21 Attività prevenzione Underforty

11-21 Attività di prevenzione Ordine di Malta

11-21 Attività Tigem

11-21 Gonfiabili per bambini

11-21 Animazione per bambini

PROGRAMMA DOMENICA 13 MAGGIO

Ore 8 Riscaldamento

Esibizione Fanfara

Ore 9 Partenza

Premiazioni