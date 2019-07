The Kolors e Dik Dik al Vulcano Buono: continua la rassegna di eventi gratuiti

“Estate al Vulcano” è il titolo della rassegna che sta animando le serate del Vulcano Buono con un grande successo di pubblico. Anche quest’anno, infatti, lo shopping center di Nola si trasforma in un grande palcoscenico, che ospita spettacoli gratuiti di alto livello.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 24 luglio con The Kolors. Salirà sul palco per un live imperdibile la band che abbiamo ammirato ad Amici, al Festival di Sanremo e in tante altre occasioni. Antonio, Daniele e Alex porteranno in concerto i grandi successi della loro carriera, da “Frida” a “Everytime”.

Si prosegue venerdì 26 luglio con i Dik Dik. È un gruppo che non ha bisogno di presentazioni perché ha fatto la storia della canzone italiana, dai tempi del beat fino ad oggi. In attività dal 1965, i Dik Dik hanno registrato decine di classici senza tempo, da “L’isola di Wight” a “Sognando la California”, da “Senza luce” a “Vendo casa”. Tutti brani che potremo riascoltare dal vivo in un concerto che si preannuncia memorabile.

Per tutte le serate della rassegna l’ingresso è gratuito e l’inizio è previsto per le ore 21. Il Vulcano Buono è a Nola, Napoli. Ulteriori notizie sono disponibili su vulcanobuono.it e su Facebook.