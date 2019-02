Al Common Ground weekend di musica con i Vox Inside e i Pink Bricks

Due gli appuntamenti da segnare in agenda per il prossimo weekend al Common Ground: l’industrial club & bistrò di via Scarfoglio venerdì ospiterà i Vox Inside e sabato i Pink Bricks, una delle tribute band dei Pink Floyd più apprezzate in Italia.

Venerdì 22 sul palco salgono i Vox Inside: due soli strumenti acustici, un contrabbasso e una chitarra, e una voce ricreeranno il suono caldo che fin dal 2009, anno di nascita del progetto musicale, accompagna Carmine Maiorano, Marco Amoroso e Valentina Brandi. Da ormai nove anni il trio gioca a ri-arrangiare i brani delle più diverse culture musicali, compiendo un tour nella musica mondiale dal sapore pop acustico.

Free entry fino alle 23:00

Dalle 23:00 a mezzanotte 15€ con consumazione inclusa

Sabato 23 febbraio al Common Ground arrivano i Pink Bricks: una delle tribute band del gruppo di Gilmour&Co. più apprezzate del panorama musicale italiano. Nata nel 2006, ha dato vita nel 2013 al progetto “Atom at night” insieme all’orchestra sinfonica “Atom Orchestra” portando sul palco quasi 100 artisti durante il primo evento al Palamangano di Scafati. Nello stesso anno il progetto viene inserito nel cartellone del “Ravello Festival” e replicato l’anno seguente presso il “Teatro dei Templi”, nello storico sito archeologico di Paestum.

Nel maggio 2015 la band si è esibita al 1° Raduno Nazionale dei fans dei Pink Floyd, tenutosi a Pompei, dove hanno preso parte con un memorabile concerto anche al “Live@Pompeii -The Exhibition”. L’anno successivo hanno dato vita agli spettacoli “Echoes from Pompeii”.

In occasione del 40esimo anniversario dell’album ‘Animals’, hanno portato in scena uno spettacolo unico, con una scenografia ispirata ai live e alle copertine dei Pink Floyd. In collaborazione con l’associazione “Locanda Almayer di Rita Romano”, la band ha, inoltre, lavorato alla realizzazione di “US and THEM”, uno spettacolo incentrato sul tema della solidarietà, finalizzato alla raccolta fondi a sostegno del reparto di onco-ematologia dell’ospedale “A.Tortora” di Pagani. A seguire Dj Set.

Free entry fino alle 23:00

Dalle 23:00 a mezzanotte 15€ con consumazione inclusa

Da mezzanotte 20€ con consumazione inclusa