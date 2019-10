Fiumi di Aperol al Vomero: apre Terrazza Spritz

Giovedì 24 ottobre inaugurazione da non perdere. Terrazza Spritz apre a Napoli il suo locale interamente dedicato all'Aperol Spritz, l'aperitivo italiano più famoso al mondo, e a tutti i brand del Gruppo Campari.



Una gran bella rivoluzione per la movida di Napoli che da giovedì 24 ottobre 2019 (data ufficiale dell’apertura) accoglierà i clienti sin dal mattino, per venire incontro alla richiesta dei turisti stranieri in visita alla città e ai lavoratori che desiderano una pausa pranzo cool, smart e low cost, senza sosta fino a tarda notte, per gli amanti del nightlife e dei cocktail after dinner.



Non sarà il tipico lounge bar a cui siamo abituati, ma un locale moderno e al passo coi tempi, strutturato in due aree: all'esterno il drink bar con divanetti e tavolini bassi dove poter fare due chiacchiere sorseggiando un calice di Aperol Spritz, accompagnato da un ricco tagliere di benvenuto omaggio, fatto con tapas calde e fredde del giorno e chips lime e pepe rosa; all'interno il cocktail & food bar, una zona con tavoli e sedie dove si avrà la possibilità di mangiare burger, pollo fritto e taglieri di salumi e formaggi in abbinamento ai più noti drink internazionali, oltre che organizzare il proprio evento privato, compleanno o festa di laurea.

Una sola cassa e due differenti postazioni delivery: una per il cocktail e l'altra per il cibo. Quando il drink o il burger sarà pronto, un simpatico dischetto vibrerà e inviterà il cliente al ritiro del proprio ordine. Una novità assoluta per un format dedicato all'aperitivo, una rivoluzione epica per un cocktail bar, un format molto più vicino alle tendenze europee ed internazionali di Starbucks o McDonald's.



Dietro al lancio di questo nuovo locale che porterà un valore aggiunto all’offerta della movida partenopea del Vomero ci sono i nomi di Davide Schiano Lo Moriello e Paolo Del Franco, imprenditori napoletani che al loro attivo hanno già altri progetti di successo come SPRITZERÒ Aperitivo Italiano con cinque store in tutta la città, il fast food CHICO il Pollo Fico e il beer shop Birra e Noccioline, entrambi al Vomero, nonché il brand Birra degli Azzurri, che sarà presente nel format di Terrazza Spritz con le sue quattro birre.



Per l’opening party di giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 18.30 il locale offrirà per un'ora Spritz gratis.



Terrazza Spritz aprirà i battenti accogliendo tutti gli appassionati dell'happy hour e del mood Aperol, in una serata speciale all’insegna di musica, gadget, gonfiabili e Aperol Spritz.



Per partecipare alla serata d’inaugurazione bisognerà indicare la propria presenza sulla pagina Facebook ufficiale di Terrazza Spritz.