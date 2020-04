I volontari di Mondo Libero dalla Droga organizzano un webinar gratuito

Continuano le attività di prevenzione alle droghe anche con l'hashtag IORESTOACASA.



Continua l’impegno per il progetto “STOP Droga” dei volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga di Padova.



Sabato 11 Aprile, alle ore 17.00 i volontari terranno un webinar gratuito di prevenzione alle sostanze stupefacenti dal titolo “La Verità sulla Droga” che si occuperà di parlare dei reali effetti sia a livello fisico sia a livello mentale.



Inoltre verranno trattate le conseguenze sociali e i reati connessi all’uso e allo spaccio di droghe; i volontari renderanno disponibile anche del materiale informativo scaricabile online.



Come seconda parte dell’incontro parlerà Vincenzo, un ragazzo che è riuscito a uscire dal tunnel della droga che racconterà la sua testimonianza.



Questo progetto prevede altri incontri negli istituti del territorio al fine di arrivare ai ragazzi prima che arrivino gli spacciatori o le sostanze stesse in un secondo momento.



Per questo da anni l’associazione si presta negli istituti di istruzione, eventi sportivi, fiere ed altri momenti di incontro, così da informare giovani, genitori e insegnanti sulle reali conseguenze dell’abuso delle sostanze stupefacenti.



“L'arma più efficace nella guerra contro le droghe è l'istruzione.” scrisse l'umanitario L. Ron Hubbard







Sostieni NapoliToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di NapoliToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: