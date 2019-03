L'associazione culturale Napoli tour in'canto propone la speciale visita guidata Voce e' Napule: serenate nei cortili del centro antico

In quanti modi si può far conoscere una città?

“I Sensi di Napoli” sono tour accompagnati dal canto e dai racconti con un focus particolare sulle esperienze sensoriali che la città offre: l'odore e il gusto inebriante di una tazzina bollente del nostro intenso caffè, l'individuazione e il tocco del tufo, pietra gialla porosa e materiale costruttivo per eccellenza, piccoli assaggi di prodotti della tradizione, l'ascolto del dialetto napoletano tra i vicoli, l'immagine dei panni stesi ad asciugare al sole, la convivenza tra bassi e palazzi nobiliari. Sei percorsi per ammirare da varie prospettive i colori e le sfumature del nostro ricco patrimonio artistico e paesaggistico.

Nel tour “Voce e' Napule: serenate nei cortili del centro antico” la canzone napoletana e le sue serenate vi accompagneranno in un percorso inedito del centro storico e dei suoi splendidi palazzi.