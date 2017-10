Vivi nel ricordo - In memoria di Antonio Gramsci: il programma degli eventi

L'Assessorato alla Cultura e al Turismo e l'Assessorato ai Cimiteri, in occasione della ricorrenza dei defunti, promuovono anche quest'anno un programma di eventi volti principalmente alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della città, proponendo nuovi itinerari turistico-culturali, ad esempio nei cimiteri storici e monumentali di Napoli e in altri luoghi legati al ricordo di personaggi scomparsi.



Le iniziative si svolgeranno nei giorni da mercoledì 1 a domenica 5 novembre, affiancando le celebrazioni religiose proprie di questo periodo.



Il titolo "Vivi nel ricordo" è emblematico della natura degli eventi in programma. Il sottotitolo svela invece l'intento di dedicare la manifestazione, ad ottant'anni dalla sua morte avvenuta nel 1937, alla memoria di Antonio Gramsci, il dirigente e pensatore politico che, prigioniero nelle carceri fasciste per lunghi anni, fino alla vigilia della morte, riuscì a lasciarci un grande lascito di studi e di riflessioni. La figura del grande intellettuale e dirigente politico sardo sarà dunque ricordata a Napoli, in questa occasione, insieme con quelle di tanti napoletani scomparsi, per sottolineare la permanenza del loro esempio e del loro contributo nella vita culturale, sociale e civile del nostro Paese. Alla figura di Antonio Gramsci sono dedicati gli Incontri gramsciani, due giorni di conferenze, letture e riflessioni nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo con l'intervento di conoscitori e interpreti del suo operato e del suo pensiero.



L'amministrazione inoltre quest'anno vuole celebrare il ricordo di Enrico Caruso, il grande tenore napoletano noto in tutto il mondo con un Omaggio ad Enrico Caruso: un canto per lo Ius soli. L'evento che vedrà protagonista il tenore ivoriano Jiuliano Fadio accompagnato dal chitarrista Sergio Esposito appoggia l'impegno di tanti che in questo momento lavorano per il diritto dei bambini stranieri nati in terra italiana ad essere cittadini dello Stato italiano come Enrico Caruso, cittadino italiano, grazie alla sua arte, fu riconosciuto "cittadino del mondo". In occasione dell'iniziativa che si terrà nei pressi della sua cappella funeraria nel Cimitero di Santa Maria del Pianto interverranno i noti cultori e appassionati del maestro scomparso Francesco Canessa, Pietro Gargano, Franco Iacono.



Nel programma delle iniziative, realizzato con il contributo di associazioni e istituzioni culturali che hanno aderito all'appello lanciato dal Comune, troverete i ricordi di Antonio Gramsci pronunziati da illustri storici e filosofi, rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri, letture, esecuzioni musicali in diversi luoghi cittadini, con la partecipazione di bravi interpreti della tradizione musicale napoletana e cantanti lirici. Varie e interessanti le visite guidate: al Cimitero Monumentale di Poggioreale, al Quadrato degli Uomini Illustri, con la visita alle tombe di Giovanni Amendola e di Maurizio e Litza Valenzi, a cura della Fondazione Valenzi, al Cimitero delle Fontanelle, al Cimitero ebraico, alla Tomba di Virgilio, al Maschio Angioino, a luoghi significativi del Centro Storico.



Non mancherà, infine, un omaggio al "torrone dei morti", l'insieme di piccoli tesori dolciari che la tradizione gastronomica napoletana associa, da tempo immemorabile, ai giorni dedicati al ricordo dei defunti.

Programma degli eventi e delle celebrazioni

giovedì 2 novembre

ore 10.00 Chiesa Madre, Cimitero di Poggioreale Celebrazione religiosa di S.E. Card. Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli

ore 12.00 Concerto di brani celebri e classici della canzone napoletana con i maestri e gli allievi dell’Accademia “Musica è” Sarà presente l’assessore ai Cimiteri Alessandra Alessandra Sardu A cura dell’Associazione Le Voci Info: 3665993300 ass.levoci@gmail.com Ingresso libero

ore 17.00 Palazzo San Giacomo, Sala Giunta Incontri gramsciani Conferenza di Pino Ferraro, professore di Filosofia morale su La scuola politica di Gramsci

ore 18.00 Presentazione del libro di Angelo Rossi Gramsci e la crisi europea negli anni Trenta, Guida editore. Insieme con l’autore saranno presenti il Sindaco, Luigi de Magistris, Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo, e Lucia Valenzi, Presidente della Fondazione Valenzi. Il drammaturgo e regista Giovanni Meola leggerà dei brani. Info: assessorato.cultura@comune.napoli.it

ore 19.00 Parrocchia Maria Santissima del Carmine alle Fontanelle, via Fontanelle Triduo, liturgia eucaristica, cui seguirà la processione religiosa per i defunti nel Cimitero delle Fontanelle

venerdì 3 novembre

ore 17.00 Palazzo San Giacomo, Sala Giunta Incontri gramsciani Presentazione del libro di Ruggero Giacomini Il giudice e il prigioniero. Il carcere di Antonio Gramsci, Castelvecchi editore. Saranno presenti Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo, Alessandra Sardu Assessore ai Cimiteri e il magistrato Alfredo Guardiano. L’attore Antonello Cossia leggerà dei brani.

ore 18.00

Conferenza di Guido D’Agostino, presidente dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza “'Vera Lombardi”, Con Gramsci… L’attore Antonello Cossia leggerà dei brani. info: assessorato.cultura@comune.napoli.it

sabato 4 novembre

ore 10.00 Mausoleo di Posillipo Cerimonia ufficiale alla presenza delle Istituzioni cittadine e deposizione della corona d'alloro per onorare i caduti della Prima e della Seconda guerra mondiale A seguire Racconto storico descrittivo sul luogo e cenni su alcuni dei deposti, a cura dello storico Antonio Lazzarini e dell’Associazione Le Voci. Info: 3665993300 ass.levoci@gmail.com Ingresso libero domenica

5 novembre

ore 10.30 Cappella cimiteriale della Confraternita delle Belle Arti Visita e racconti per rendere omaggio e ricordare i membri della famiglia Palizzi ed altri noti artisti Appuntamento: Quadrato monumentale presso Chiesa Madre A cura dell’Associazione Le Voci Info: 3665993300 ass.levoci@gmail.com Ingresso libero

ore 11.00 Cimitero Santa Maria del Pianto, Cappella Enrico Caruso Omaggio ad Enrico Caruso: un canto per lo Ius soli Concerto del tenore ivoriano Juliano Fadio accompagnato dal chitarrista Sergio Esposito, a cura di Fatou Diako presidente dell’associazione Hamef Nell’ambito dell’iniziativa verrà eseguito “O sole mio”, in ricordo del suo autore, Eduardo Di Capua, nel centenario della morte. Interverranno Nino Daniele Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Alessandra Alessandra Sardu assessore ai Cimiteri, Franco Iacono presidente onorario Associazione culturale Terra, il giornalista Pietro Gargano, il musicologo Francesco Canessa, Giovanni Francesco e Annamaria Caruso, eredi di Enrico Caruso. Info: assessorato.cultura@comune.napoli.it

Visite guidate

mercoledì 1 novembre

dalle ore 10 alle ore 13.00 Castel Nuovo, Maschio Angioino “La veglia”, il supplizio di Campanella nelle prigioni di Castel Nuovo Visita guidata e teatralizzata del castello ed in particolare delle prigioni dove Tommaso Campanella subì la tortura della “corda”

A cura di Associazione Timeline Napoli Info: 3388436935 / info@timelinenapoli.it Contributo 10 euro

dalle ore 10 alle ore 13.00 Castel Nuovo, Maschio Angioino In ricordo di Alfonso I di Aragona e dei suoi segreti celati in Castel Nuovo Visita guidata che dall’Arco di Trionfo di Castel Nuovo, al cortile del castello attraverso un nuovo itinerario sotterraneo porterà nella Sala dei Baroni A cura di Associazione IVI Itinerari Video Interattivi Info: 3483976244 / info@projectivi.it / fb projectivi Contributo 10 euro

ore 10.00 / 11.30 / 13.00 / 15.00 (la visita dura 1h 30') Vivi nel ricordo di Totò e le capuzzelle Passeggiata storica e culturale nel pittoresco e vivace borgo dei Vergini, percorrendo i vicoli del rione Sanità, alla casa di Totò fino al Cimitero delle Fontanelle Appuntamento: piazza Cavour, avanti stazione metro, linea 2 A cura dell'Associazione Mercatari info e prenotazione obbligatoria: 3387649647 | mercatomarcopolo@hotmail.it / fb associazione mercatari contributo libero

ore 10.00 Torrone che passione...nel ricordo di Totò Passeggiata saporita ed animata con prenotazione telefonica obbligatoria. La magia e il sapore del “torrone dei morti” dell’antica fabbrica di cioccolato di Mario Gallucci in una passeggiata alla scoperta dei suggestivi borghi dei Vergini e della Sanità con incursioni artistiche dedicate a Totò Appuntamento stazione metro Piazza Cavour, linea 2 A cura dell'Associazione Viviquartiere info e prenotazione obbligatoria: 3396304072 / fb Napoli Vivi Quartiere contributo: 8 euro, ridotto 4 euro (fino a 12 anni)

ore 10.00 Arricurdàmmoce ‘o ppassato Percorso all’insegna della scoperta dei luoghi che rievocano il ricordo di illustri personaggi legati alla città. Da piazza del Gesù verso il luoghi descritti da Matile Serao ne “Il ventre di Napoli”, quelli rievocati nei racconti di Benedetto Croce come le storie su Lucrezia D’Alagno amante di Alfonso D’Aragona fino al Duomo con un excursus sulla novella di Andreuccio da Perugia descitta nel Decameron di Boccaccio. Appuntamento: piazza del Gesù, avanti l’info point EPT A cura dell'Associazione AZTeCA info: 3206112554 / 3495318196 / associazioneazteca@gmail.com / flora.amato7@gmail.com contributo: 8 euro

ore 10.30 Tutti dormono sulla collina Tour alla scoperta del “museo a cielo aperto” del Cimitero monumentale di Poggioreale Appuntamento ingresso Cimitero Monumentale di Poggioreale A cura di Paola Vona, guida turistica abilitata

info: 3293489472 / paola.vona@gmail.com contributo: 8 euro

ore 11.00 Beth haHaim - la casa della vita Visita guidata al vecchio Cimitero ebraico tra storia e usanze. A cura della Comunità Ebraica di Napoli Appuntamento via Cimitero Israelitico (angolo via Aquileia) info: 081 764 34 80 | napoliebraica@gmail.com Contributo 5 euro

ore 11.00 Memorie di buona politica e di arte. Le steli funerarie di Amendola e Valenzi Visite e illustrazioni dei monumenti funebri dedicati agli uomini politici nel “Quadrato degli uomini illustri”: Giovanni Amendola, Maurizio e Litza Valenzi. Appuntamento: Quadrato degli uomini illustri, Cimitero di Poggioreale A cura di Fondazione Valenzi Info: 08119183640 / 3297450422 / segreteria@fondazionevalenzi.it Ingresso libero

ore 11.00 Il Cimitero delle Fontanelle Percorso narrato dall’enorme cava di tufo che ospita il Cimitero delle Fontanelle, noto come “camposantiello delle capuzzelle”, voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore ed antropologia, peste e colera, sogni e numeri, religiosità e superstizione, bella ‘mbriana e munacielli, per conoscere l’animo più profondo dei napoletani . Appuntamento stazione metro Materdei, linea 1 A cura dell'Associazione Viviquartiere info e prenotazione obbligatoria: 3396304072 / fb Napoli Vivi Quartiere contributo: 6 euro, ridotto 3 euro (fino a 12 anni)

ore 11.00 Non ci resta che...raccontarlo Un viaggio a ritroso nelle incantevoli architetture del ‘700 e “A casa di Massimo Troisi”: patrimonio artistico ed umano del grande attore Appuntamento: Villa Bruno e Villa Vannucchi, San Giorgio a Cremano A cura di Associazione Ramatour Info e prenotazione obbligatoria: 3283068634 / info@ramatour.it Contributo: 4 euro

giovedì 2 novembre

dalle ore 10 alle ore 16.30 Castel Nuovo, Maschio Angioino “La veglia”, il supplizio di Campanella nelle prigioni di Castel Nuovo Visita guidata e teatralizzata del castello ed in particolare delle prigioni dove Tommaso Campanella subì la tortura della “corda” A cura di Associazione Timeline Napoli Info: 3388436935 / info@timelinenapoli.it Contributo 10 euro

dalle ore 10 alle ore 16.00 Castel Nuovo, Maschio Angioino In ricordo di Alfonso I di Aragona e dei suoi segreti celati in Castel Nuovo Visita guidata che dall’Arco di Trionfo di Castel Nuovo, al cortile del castello attraverso un nuovo itinerario sotterraneo porterà nella Sala dei Baroni A cura di Associazione IVI Itinerari Video Interattivi Info: 3483976244 / info@projectivi.it / fb projectivi Contributo 10 euro

ore 10.00 / 11.30 / 13.00 / 15.00 (la visita dura 1h 30') Vivi nel ricordo di Totò e le capuzzelle Passeggiata storica e culturale nel pittoresco e vivace borgo dei Vergini, percorrendo i vicoli del rione Sanità, alla casa di Totò fino al Cimitero delle Fontanelle Appuntamento: piazza Cavour, avanti stazione metro, linea 2 A cura dell'Associazione Mercatari info e prenotazione obbligatoria: 3387649647 | mercatomarcopolo@hotmail.it / fb associazione mercatari contributo libero

ore 10.00 Torrone che passione...nel ricordo di Totò Passeggiata saporita ed animata con prenotazione telefonica obbligatoria. La magia e il sapore del “torrone dei morti” dell’antica fabbrica di cioccolato di Mario Gallucci in una passeggiata alla scoperta dei suggestivi borghi dei Vergini e della Sanità con incursioni artistiche dedicate a Totò Appuntamento stazione metro Piazza Cavour, linea 2 A cura dell'Associazione Viviquartiere info: 3396304072 / fb Napoli Vivi Quartiere contributo: 8 euro, ridotto 4 euro (fino a 12 anni)

ore 11.00 Il Cimitero delle Fontanelle Percorso narrato dall’enorme cava di tufo che ospita il Cimitero delle Fontanelle, noto come “camposantiello delle capuzzelle”, voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore ed antropologia, peste e colera, sogni e numeri, religiosità e superstizione, bella ‘mbriana e munacielli, per conoscere l’animo più profondo dei napoletani . Appuntamento stazione metro Materdei, linea 1 A cura dell'Associazione Viviquartiere info e prenotazione obbligatoria: 3396304072 / fb Napoli Vivi Quartiere contributo: 6 euro, ridotto 3 euro (fino a 12 anni)

venerdì 3 novembre

dalle ore 10 alle ore 16.30 Castel Nuovo, Maschio Angioino “La veglia”, il supplizio di Campanella nelle prigioni di Castel Nuovo Visita guidata e teatralizzata del castello ed in particolare delle prigioni dove Tommaso Campanella subì la tortura della “corda” A cura di Associazione Timeline Napoli Info: 3388436935 / info@timelinenapoli.it

dalle ore 10 alle ore 16.00 Castel Nuovo, Maschio Angioino In ricordo di Alfonso I di Aragona e dei suoi segreti celati in Castel Nuovo Visita guidata che dall’Arco di Trionfo di Castel Nuovo, al cortile del castello attraverso un nuovo itinerario sotterraneo porterà nella Sala dei Baroni A cura di Associazione IVI Itinerari Video Interattivi Info: 3483976244 / info@projectivi.it / fb projectivi Contributo 10 euro

ore 10.00 / 11.30 / 13.00 / 15.00 (la visita dura 1h 30') Vivi nel ricordo di Totò e le capuzzelle Passeggiata storica e culturale nel pittoresco e vivace borgo dei Vergini, percorrendo i vicoli del rione Sanità, alla casa di Totò fino al Cimitero delle Fontanelle Appuntamento: piazza Cavour, avanti stazione metro, linea 2 A cura dell'Associazione Mercatari info e prenotazione obbligatoria: 3387649647 | mercatomarcopolo@hotmail.it / fb associazione mercatari contributo libero

ore 10.00 Torrone che passione...nel ricordo di Totò Passeggiata saporita ed animata con prenotazione telefonica obbligatoria. La magia e il sapore del “torrone dei morti” dell’antica fabbrica di cioccolato di Mario Gallucci in una passeggiata alla scoperta dei suggestivi borghi dei Vergini e della Sanità con incursioni artistiche dedicate a Totò Appuntamento stazione metro Piazza Cavour, linea 2 A cura dell'Associazione Viviquartiere info: 3396304072 / fb Napoli Vivi Quartiere contributo: 8 euro, ridotto 4 euro (fino a 12 anni)

ore 11.00 Il Cimitero delle Fontanelle Percorso narrato dall’enorme cava di tufo che ospita il Cimitero delle Fontanelle, noto come “camposantiello delle capuzzelle”, voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore ed antropologia, peste e colera, sogni e numeri, religiosità e superstizione, bella ‘mbriana e munacielli, per conoscere l’animo più profondo dei napoletani . Appuntamento stazione metro Materdei, linea 1 A cura dell'Associazione Viviquartiere info e prenotazione obbligatoria : 3396304072 / fb Napoli Vivi Quartiere contributo: 6 euro, ridotto 3 euro (fino a 12 anni)

sabato 4 novembre

dalle ore 10 alle ore 16.30 Castel Nuovo, Maschio Angioino “La veglia”, il supplizio di Campanella nelle prigioni di Castel Nuovo Visita guidata e teatralizzata del castello ed in particolare delle prigioni dove Tommaso Campanella subì la tortura della “corda” A cura di Associazione Timeline Napoli Info: 3388436935 / info@timelinenapoli.it

dalle ore 10 alle ore 16.00 Castel Nuovo, Maschio Angioino In ricordo di Alfonso I di Aragona e dei suoi segreti celati in Castel Nuovo Visita guidata che dall’Arco di Trionfo di Castel Nuovo, al cortile del castello attraverso un nuovo itinerario sotterraneo porterà nella Sala dei Baroni A cura di Associazione IVI Itinerari Video Interattivi Info: 3483976244 / info@projectivi.it / fb projectivi Contributo 10 euro

ore 10.00 / 11.30 / 13.00 / 15.00 (la visita dura 1h 30') Vivi nel ricordo di Totò e le capuzzelle Passeggiata storica e culturale nel pittoresco e vivace borgo dei Vergini, percorrendo i vicoli del rione Sanità, alla casa di Totò fino al Cimitero delle Fontanelle Appuntamento: piazza Cavour, avanti stazione metro, linea 2 A cura dell'Associazione Mercatari info e prenotazione obbligatoria: 3387649647 | mercatomarcopolo@hotmail.it / fb associazione mercatari contributo libero

ore 10.00 Arricurdàmmoce ‘o ppassato Percorso all’insegna della scoperta dei luoghi che rievocano il ricordo di illustri personaggi legati alla città. Da piazza del Gesù verso il luoghi descritti da Matile Serao ne “Il ventre di Napoli”, quelli rievocati nei racconti di Benedetto Croce come le storie su Lucrezia D’Alagno amante di Alfonso D’Aragona fino al Duomo con un excursus sulla novella di Andreuccio da Perugia descitta nel Decameron di Boccaccio. Appuntamento: piazza del Gesù, avanti l’info point EPT A cura dell'Associazione AZTeCA info: 3206112554 / 3495318196 / associazioneazteca@gmail.com / flora.amato7@gmail.com contributo: 8 euro

ore 10.00 Piazza Mercato, nel ricordo di Corradino, Masaniello e i martiri del ‘99 Percorso animato nei luoghi dell’uccisione di Corradino di Svevia e della rivoluzione di Masaniello e dei martiri della Repubblica Partenopea del 1799, un pezzo cruento e sanguinario della millenaria storia di Napoli s’incrocia con la forte religiosità legata alla devozione per la Madonna Bruna. La lettura e la recitazione di brani collegati al percorso animerà la visita. Appuntamento all’ingresso della Chiesa del Carmine, nell’omonima piazza A cura dell'Associazione Viviquartiere info e prenotazione obbligatoria: 3396304072 / fb Napoli Vivi Quartiere contributo: 8 euro, ridotto 4 euro (fino a 12 anni)

ore 10.30 e ore 16.30 La memoria messa in scena Partendo dall’osservazione dei “sediali” di alcune delle più importanti cappelle sepolcrali della chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, la visita ne proporrà un’inconsueta chiave di lettura. I sediali sono oggetti d’arredo spesso presenti nei monumenti funebri nobiliari del cinquecento. In questa visita, oltre che esaltarne gli aspetti più noti, ripercorrendo un interessante saggio della studiosa Tanja Michalsky, si proverà a gettar luce sul valore del “bancale” che sembra qualificare la cappella come spazio sociale, usato praticamente e configurato simbolicamente. Il percorso si concluderà nella Sagrestia affrescata da Giorgio Vasari. Appuntamento: piazza antistante la Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, Piazza Monteoliveto A cura di Cooperativa Sociale ParteNeapolis Info: 0814420039 / 3203512220 / info@parteneapolis.i contributo: 5 euro

ore 11.00 Il Cimitero delle Fontanelle Percorso narrato dall’enorme cava di tufo che ospita il Cimitero delle Fontanelle, noto come “camposantiello delle capuzzelle”, voci narranti evocheranno storie, personaggi, riti e leggende legate al “refrisco” delle “anime do priatorio”, tra folklore ed antropologia, peste e colera, sogni e numeri, religiosità e superstizione, bella ‘mbriana e munacielli, per conoscere l’animo più profondo dei napoletani . Appuntamento stazione metro Materdei, linea 1 A cura dell'Associazione Viviquartiere info e prenotazione obbligatoria : 3396304072 / fb Napoli Vivi Quartiere contributo: 6 euro, ridotto 3 euro (fino a 12 anni)

ore 11.00 Non ci resta che...raccontarlo Un viaggio a ritroso nelle incantevoli architetture del ‘700 e “A casa di Massimo Troisi”: patrimonio artistico ed umano del grande attore Appuntamento: Villa Bruno e Villa Vannucchi, San Giorgio a Cremano A cura di Associazione Ramatour Info e prenotazione obbligatoria: 3283068634 / info@ramatour.it Contributo: 4 euro

domenica 5 novembre

dalle ore 10 alle ore 13.00 Castel Nuovo, Maschio Angioino “La veglia”, il supplizio di Campanella nelle prigioni di Castel Nuovo Visita guidata e teatralizzata del castello ed in particolare delle prigioni dove Tommaso Campanella subì la tortura della “corda” A cura di Associazione Timeline Napoli Info: 3388436935 / info@timelinenapoli.it

dalle ore 10 alle ore 13.00 Castel Nuovo, Maschio Angioino In ricordo di Alfonso I di Aragona e dei suoi segreti celati in Castel Nuovo Visita guidata che dall’Arco di Trionfo di Castel Nuovo, al cortile del castello attraverso un nuovo itinerario sotterraneo porterà nella Sala dei Baroni A cura di Associazione IVI Itinerari Video Interattivi Info: 3483976244 / info@projectivi.it / fb projectivi Contributo 10 euro

ore 10.00 / 11.30 / 13.00 / 15.00 (la visita dura 1h 30') Vivi nel ricordo di Totò e le capuzzelle Passeggiata storica e culturale nel pittoresco e vivace borgo dei Vergini, percorrendo i vicoli del rione Sanità, alla casa di Totò fino al Cimitero delle Fontanelle

Appuntamento: piazza Cavour, avanti stazione metro, linea 2 A cura dell'Associazione Mercatari info e prenotazione obbligatoria: 3387649647 | mercatomarcopolo@hotmail.it / fb associazione mercatari contributo libero

ore 10.00 Arricurdàmmoce ‘o ppassato Percorso all’insegna della scoperta dei luoghi che rievocano il ricordo di illustri personaggi legati alla città. Da piazza del Gesù verso il luoghi descritti da Matile Serao ne “Il ventre di Napoli”, quelli rievocati nei racconti di Benedetto Croce come le storie su Lucrezia D’Alagno amante di Alfonso D’Aragona fino al Duomo con un excursus sulla novella di Andreuccio da Perugia descitta nel Decameron di Boccaccio. Appuntamento: piazza del Gesù, avanti l’info point EPT A cura dell'Associazione AZTeCA info: 3206112554 / 3495318196 / associazioneazteca@gmail.com / flora.amato7@gmail.com contributo: 8 euro

ore 10.00 Puozza sculà… dalla Sanità al Cimitero delle Fontanelle Passeggiata saporita ed animata, straordinario e goloso viaggio nel tempo nella “valle dei morti”, la più grande necropoli di Neapolis, situata nei borghi dei Vergini e della Sanità, fino al celeberrimo ossario delle Fontanelle. Incursioni artistiche e gustosi assaggi gastronomici dedicati alla sfogliatella ed al tarallo ‘nzogna e pepe offerti dalla Pasticceria Primavera e dal tarallificio Esposito Appuntamento stazione metro Materdei, linea 1 A cura dell'Associazione Viviquartiere info e prenotazione obbligatoria : 3396304072 / fb Napoli Vivi Quartiere contributo: 8 euro, ridotto 4 euro (fino a 12 anni)

ore 11.00 Beth haHaim - la casa della vita Visita guidata al vecchio Cimitero ebraico tra storia e usanze. A cura della Comunità Ebraica di Napoli Appuntamento via Cimitero Israelitico (angolo via Aquileia) info: 081 764 34 80 | napoliebraica@gmail.com Contributo 5 euro

ore 11.00 La tomba di Virgilio Percorso narrato nella Napoli extramoenia in stile liberty; la memoria storica e mitica del sepolcro virgiliano e leopardiano incontra la sacralità arcaica della crypta e le antiche tradizioni di Piedigrotta; affascinante e coinvolgente percorso archeologico arricchito dalla lettura di passi virgiliani e leopardiani Appuntamento stazione metro Mergellina, linea 2 A cura dell'Associazione Viviquartiere info e prenotazione obbligatoria : 3396304072 / fb Napoli Vivi Quartiere contributo: 8 euro, ridotto 4 euro (fino a 12 anni)

ore 11.00 Non ci resta che...raccontarlo Un viaggio a ritroso nelle incantevoli architetture del ‘700 e “A casa di Massimo Troisi”: patrimonio artistico ed umano del grande attore Appuntamento: Villa Bruno e Villa Vannucchi, San Giorgio a Cremano A cura di Associazione Ramatour Info e prenotazione obbligatoria: 3283068634