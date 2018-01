Viv le Ruà: all’AvaNposto Numero Zero i miti e le leggende di Napoli

All’AvaNposto Numero Zero si raccontano Napoli e la sua Storia. Domenica 21 gennaio (ore 19.00) sarà di scena «Viv le Ruà». Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori e…25, 59 e 70.

Una drammaturgia di Ciro Pellegrino. Con, Ciro Pellegrino, Paola Maddalena, Ciro Scherma, Carlo Liccardo, Olimpia Panariello, Diego Consiglio. Costumi e scenografia Alkimia 61. Assistente alla Regia, Riccardo Mattei. Regia, Ciro Pellegrino. Produzione Gruppo KaotiKalKimia. Una rappresentazione divertente, che regala tante informazioni storiche, miste a miti e leggende, con scene oniriche, alchemiche e fantastiche della terra partenopea, intrecciate con il gioco delle carte napoletane, la magia dei numeri, il gioco del lotto e l’interpretazione dei sogni. Sei personaggi in abiti settecenteschi, accompagnano il pubblico in un viaggio in un passato così remoto da intrecciarsi e confondersi con il ‘probabilmente accaduto’ evocando immagini e suggestioni remote. Uno spettacolo sulla cultura napoletana. Eleonora Pimentel De Fonseca, Masaniello, Il mago Virgilio, Il miracolo di San Gennaro, la Peste, Il Principe di San Severo, il Vesuvio in Eruzione, i fantasmi. Se li sognate, giocateli sulla ruota di Napoli!



Contributo associativo 12€. Ingresso riservato ai soci.

Botteghino: 366-1149276, botteghino@avanpostonumerozero.it



Domenica 21 gennaio 2018, ore 19.00



Direttore Artistico, Egidio Carbone