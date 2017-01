Vitrizia & Vanesia poi... presentano #INDOSSALARTE

Napoli, 20 Gennaio ore 17:00. La creatività dell'impreditrice Patrizia Visone e del suo brand Vitrizia, incontra il gusto ricercato della moda di Annamaria Casiere nel suo store Vanesia poi in via Cimarosa, 91c, Napoli. Un appuntamento pomeridiano dove sarà presentata la Preview Capsule Arte, collezione ispirata ai personaggi che hanno fatto la storia del cinema, della moda e del costume: da Audrey Hepburn a Mary Quant, fino ad arrivare a Andy Warhol e il suo "Vesuvius". In occasione dell'evento, il pubblico presente potrà ammirare una versione "Black" del Bonnet baciaguancia dedicato a Marilyn Monroe, cappello scultura ormai!

La collezione prevede anche la versione originale del baciaguancia "Marilyn" in rosso, tributo ad una icona del femminile ma menzione ad un' eccellenza artigianale locale nel mondo: Salvatore Ferragamo, che realizzò per la diva i decolleté tacco 11 ricoperte interamente di cristalli rossi. Un nuovo sodalizio tra due realtà napoletane, Vitrizia & Vanesia, punti fermi la ricerca per fare la differenza, donne con lo uno sguardo puntato verso le tendenze internazionali ma radicate al territorio. #Indossalarte è un imperdibile evento glamour di concetto per presentare e premiare il talento frutto della nostra storia, la sartoria, l'artigianato, l'innovazione, il ricrearsi, essere presenti in maniera cosmopolita ed ironica nel panorama accessori. Una mission moda che fa tendenza e non la segue, che è coerente a se stessa e senza tempo. Le creazioni Vitrizia sono contemporanee ma abbracciano decadi, non segue la moda ma è moda. L'appuntamento sottolinea il femminile, i legami emozionali e generazionali, già nell'alleanza delle due donne, ma anche nella collezione ci saranno sorprese …

Appuntamento venerdì 20 Gennaio, ore 17:00 presso lo store Vanesia Poi in via Cimarosa, 91c, Napoli.