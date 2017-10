Terme Romane, visite guidate al complesso archeologico

Il Gruppo Archeologico Napoletano segnala l’apertura del complesso archeologico delle TERME ROMANE DI VIA TERRACINA, posto nel recinto dell’Università nei pressi del cimitero di Fuorigrotta.

Il complesso è aperto sabato 14 e domenica 15 ottobre con visite guidate gratuite ogni ora : sabato alle ore 16 e alle ore 17 e domenica alle ore 10 ,11 e 12.

La partenza è dall’ingresso del complesso, in via Terracina di fronte al civico 429, all’angolo con via Marconi.



E' richiesta prenotazione tramite il modulo disponibile sul sito www.ganapoletano.it



Informazioni al num. 3357272005 oppure all ' indirizzo mail info@ganapoletano.it



