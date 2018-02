Visite guidate gratuite alle Terme Romane nel weekend

Il Gruppo Archeologico Napoletano segnala l’apertura del complesso archeologico delle TERME ROMANE DI VIA TERRACINA per sabato 10 e domenica 11 febbraio, con visite guidate gratuite, il sabato alle ore 16 e la domeniche alle ore 10 ,11 e 12.



La partenza è dall’ingresso del complesso, in via Terracina di fronte al civico 429, all’angolo con via Marconi (la strada della RAI) ; come ulteriore punto di riferimento si abbia il Toy’s Center.



E' richiesta prenotazione tramite il modulo disponibile all'indirizzo www.ganapoletano.it/apertura-visite-guidate-alle-terme-romane-via-terracina-10-11-febbraio-2018/



Informazioni al num. 3357272005 oppure all ' indirizzo mail info@ganapoletano.it