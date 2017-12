Palazzo San Giacomo Porte Aperte: tutti gli appuntamenti di dicembre

Dal 9 dicembre (dal lunedì al venerdì incluso sabato 16, 23 e 30 dicembre ) ripartono le visite guidate presso la sede centrale del Comune di Napoli - Palazzo San Giacomo, alla sezione "storica" e alla sezione "attualità" a cura dei ragazzi del progetto Garanzia Giovani.

Oltre 20.000 cittadini e turisti hanno potuto ammirare e visitare dal 2011 ad oggi, Palazzo San Giacomo sede del Comune di Napoli, sorto nel 1816 per riunire tutti i ministeri del Regno in un unico edificio con le sue oltre 800 stanze, i suoi corridoi ricchi di simboli e racconti, le sue sale che raccontano la storia della città di Napoli, le tante curiosità, la facciata e l'ingresso principale, il cortile interno, la sala della Giunta, la magnifica veduta della città dal palazzo, ma anche gli uffici storici del sindaco di Napoli.

Quest'anno ad accompagnare i visitatori nel palazzo cittadino ci saranno oltre 2000 ragazzi del progetto Alternanza Scuola Lavoro opportunamente formati e i ragazzi del progetto Garanzia Giovani/Museo Aperto. L’Amministrazione, infatti, ha deciso di trasformare l'alternanza scuola/lavoro in un'opportunità perché gli alunni napoletani abbiano modo di conoscere e imparare a tutelare il patrimonio culturale della città a cui appartengono, guardando ad esso come un bene comune.

I luoghi istituzionali intesi come luoghi di educazione e formazione: Palazzo san Giacomo aperto al pubblico per consentire le visite guidate dagli studenti e per valorizzare al meglio le loro competenze trasversali, linguistiche e storico-artistiche, mescolando apprendimenti formali, informali e non formali. Già tante le richieste di prenotazioni arrivate online o presso l'ufficio pass di Via Imbriani.

In occasione delle feste natalizie, il palazzo è aperto anche il sabato mattina:

sabato 16 dicembre: dalle 10.00 alle 13.00

sabato 23 Dicembre: dalle 10.00 alle 13.00 / ore 12.00 Le note dell’arte - Lino Blandizzi in concerto a Palazzo San Giacomo

sabato 30 Dicembre: dalle 10.00 alle 13.00

la visita sarà tradotta nel linguaggio dei segni LIS in modo da poter essere seguita dall’utenza sorda. L’iniziativa è organizzata di concerto con l’ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS, ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Ecco gli orari di apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì:

1^ visita: 9.00 (durata 1 ora circa)

2^ visita: 10.30 (durata 1 ora circa)

3^ visita: 15.30 (durata 1 ora circa)

4^ visita: 17.00 (durata 1 ora circa)

Per partecipare alla visita guidata è necessario presentarsi 10 minuti prima dell'inizio presso:

Dal Lunedì al venerdì: L'ingresso è dall'ufficio "pass" di Via Imbriani.

Per le visite guidate del sabato, l'ingresso avviene dall'ingresso principale di Piazza Municipio.

E' vietato l'ingresso alle persone in abbigliamento inadeguato (calzoncini corti, canottiere, assenza di calzature, ecc.)

Palazzo San Giacomo è totalmente "accessibile" ad esclusione della zona inerente la statua di Partenope (comunque visibile dal cortile), in tal caso le persone vengono accompagnate al secondo piano con i due ascensori presenti.

Prenotazione obbligatoria e dettagli orari: http://multimediale.comune.napoli.it/ticket/ Info: webmaster@comune.napoli.it