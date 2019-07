Visite guidate gratuite alle Terme Romane

Apertura del Complesso Archeologico delle Terme Romane di via Terracina, posto nel recinto dell'Università nei pressi del cimitero di Fuorigrotta.



L'impianto, risalente alla prima metà del II sec. d.C., era articolato su più livelli ed era probabilmente alimentato dall'acquedotto del Serino. Il piccolo complesso termale, sorto lungo la strada che da Neapolis conduceva a Puteoli, conserva tutto il sistema di alimentazione degli ambienti caldi, nonché gli apparati decorativi pavimentali, caratterizzati da piani pavimentali a mosaico.

Proprio su questi l'associazione è impegnata per mantenerne la visibilità, effettuando continui interventi di pulizia.



Il complesso sarà aperto con visite guidate gratuite nelle seguenti giornate:



SABATO 13 - ore 17.00 e 18.00

DOMENICA 14 - ore 10.00 - 11.00 - 12.00



Per informazioni: info@ganapoletano.it



ℹ Come raggiungerci:



L'ingresso al sito archeologico è su via Terracina, di fronte al civico 429 (ad angolo con via Marconi, la strada della RAI); come ulteriore punto di riferimento si abbia il Toy's Center.



• Metro linea 2 per Campi Flegrei o Ferrovia Cumana per Mostra, fermate poste entrambe a circa 1 km dal complesso (uscendo dalle stazioni costeggiare lo stadio sulla sinistra e imboccare via Marconi, la strada della RAI, fino a raggiungere via Terracina: il sito lo si incontra immediatamente sulla destra.)



• Servizio ANM: da Piazza Garibaldi, linea bus 151 con fermata fuori l'ingresso della Mostra d'Oltremare (Piazzale Tecchio - Mostra). Periodicità linea 18-21 minuti



• In auto il complesso è facilmente raggiungibile dall'uscita Tangenziale di Fuorigrotta, con possibilità di parcheggio in zona.