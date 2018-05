Visite guidate gratuite al complesso archeologico Terme Romane

Il complesso sarà aperto SABATO 12 e DOMENICA13 maggio, con visite guidate gratuite ogni ora:

- Sabato dalle ore 10:00 alle 13:00 e alle ore 17:00

- Domenica dalle ore 10:00 alle 13:00.

Come raggiungerci:

L'ingresso al sito archeologico è su via Terracina, di fronte al civico 429 (ad angolo con via Marconi, la strada della RAI); come ulteriore punto di riferimento si abbia il Toy's Center.

• Metro linea 2 per Campi Flegrei o Ferrovia Cumana per Mostra, fermate poste entrambe a circa 1 km dal complesso

(uscendo dalle stazioni costeggiare lo stadio sulla sinistra e imboccare via Marconi, la strada della RAI, fino a raggiungere a Via Terracina: il sito lo si incontra immediatamente sulla destra.)

• Servizio ANM: da Piazza Garibaldi, linea bus 151 con fermata fuori l'ingresso della Mostra d'Oltremare (Piazzale Tecchio - Mostra). Periodicità linea 18-21 minuti.

• In auto il complesso è facilmente raggiungibile dall'uscita Tangenziale di Fuorigrotta, con possibilità di parcheggio in zona.



INFO al numero 3357272005 o a prenotazioni@ganapoletano.it