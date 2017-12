Week end dell'Immacolata al MADRE: visite guidate gratuite e visita-focus con il direttore Viliani

Week end dell'Immacolata al MADRE, da venerdì 8 a lunedì 11 dicembre visite guidate gratuite e la prima Visita_focus con il direttore del museo. Sette appuntamenti con le collezioni e le mostre del museo MADRE: da venerdì 8 a lunedì 11 dicembre 2017 i Servizi educativi del museo d’arte contemporanea di Napoli propongono un articolato programma per esplorare e approfondire le mostre in corso e la collezione in progress.

Il programma nel dettaglio:

Venerdì 8 dicembre

ore 11.30

(@mined_oud). Curator’s Tour con Anna Cuomo

Visita a (@mined-oud), la prima mostra personale in un'istituzione italiana di Darren Bader, con la guida della co-curatrice della mostra, Anna Cuomo. In questa occasione, sarà attivata l'opera Scacchi, situata nel cortile interno del museo, nella variante Scacchi: Scarpe: i membri dell'A.D. Scacchistica Partenopea giocheranno una vera e propria partita, con le modalità delineate dall'artista e condivise con i visitatori.



Sabato 9 dicembre

ore 11.30 Pompei@Madre. Curator’s Tour (Visita_Focus #1) con Andrea Viliani

Oltre trenta secoli di contemporaneità della Campania Felix e della cultura mediterranea, in una visita con il co-curatore della mostra e direttore del MADRE Andrea Viliani: la prima Visita_Focus alla mostra Pompei@Madre, alla scoperta di quella che è stata definita "la mostra dell'anno". Il tema di questa prima visita con il direttore avrà come tema l'esperienza sospesa e molteplice della "scoperta".



Sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 dicembre

ore 17.00

Visit_Per_formare una collezione & (@mined_oud)

Opere, processi e contenuti delle culture contemporanee, in un itinerario attraverso il progetto in progress Per_Formare una collezione e i cortocircuiti logici e i giochi linguistici della mostra personale di Darren Bader, che in un'ironica "mostra nella mostra" mette in discussione gli statuti stessi dell'identità museale contemporanea.



Domenica 10 e lunedì 11 dicembre

ore 11.00

Visit_Pompei@Madre

Materia Archeologica & Materia Archeologica: Le Collezioni

Un viaggio alla scoperta della "materia archeologica" pompeiana, catalizzatore fra spazi, tempi e culture differenti, attraverso le arti di ogni tempo, la letteratura, la storiografia, la botanica, la zoologia, la chimica, la fisica e le nuove tecnologie e in dialogo con opere della collezione site - specific del museo.

Prenotazione consigliata al numero 081.19737254

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti

Sabato e domenica ingresso a pagamento

Lunedì ingresso gratuito

Lunedì 11 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, si terrà anche il primo incontro del corso di formazione per docenti "Per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti", a cura di Lorella Starita per Progetto Museo. Ogni incontro, partendo dall’osservazione di un’opera site-specific delle collezioni del MADRE, prevede il coinvolgimento di uno specifico ambito e quindi il confronto tra uno storico dell’arte e un esperto dei vari settori, al fine di coinvolgere i docenti di tutte le aree tematiche. L'appuntamento dell'11 dicembre, dedicato all'opera di Francesco Clemente Ave Ovo, avrà come titolo Il valore archetipo dei materiali e dei simboli - Ambito storico-antropologico, e vi interverranno il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli Giuseppe Gaeta e la storica dell'arte Lorella Starita.



L'iscrizione va effettuata inderogabilmente entro il giorno prima dell'incontro

Per costi e informazioni info@progettomuseo.com - 081 440438 (Lun. - Ven. 10.00 - 14.00)