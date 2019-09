Visite guidate gratuite al Complesso Monumentale di Carminiello ai Mannesi

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli procederà all’apertura straordinaria con visita guidata dell’area archeologica localizzata nel centro storico di Napoli all’incrocio fra via Carminiello ai Mannesi e via Duomo.



Nell’area ricade un isolato dell’antica Neapolis con annessi ambienti termali, collocabile cronologicamente fra la fine del I sec. a.C. ed il II sec. d.C.. Le strutture, a carattere monumentale e articolate su più livelli, sono venute in luce a seguito dei bombardamenti dell’ultimo conflitto bellico e sono fra le poche visibili a cielo aperto nell’ambito del centro storico di Napoli.



Le visite saranno condotte con il supporto dei volontari del Gruppo Archeologico Napoletano nei giorni 14, 21 e 22 settembre;

aperture dalle ore 09,30 alle ore 13,00 (ultima visita ore 12.30).



Per informazioni: info@ganapoletano.it