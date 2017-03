Giornata Internazionale della Donna: visite gratuite al Complesso monumentale di Carminiello ai Mannesi

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli procederà, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, all’apertura straordinaria con visita guidata dell’area archeologica localizzata nel centro storico di Napoli all’incrocio fra Via Carminiello ai Mannesi e Via Duomo.

Nell’area ricade un isolato dell’antica Neapolis con annessi ambienti termali, collocabile cronologicamente fra la fine del I sec. a.C. ed il II sec. d.C.. Le strutture a carattere monumentale ed articolate su più livelli sono venute in luce a seguito dei bombardamenti dell’ultimo conflitto bellico e sono fra le poche visibili a cielo aperto nell’ambito del centro storico di Napoli.

Le visite saranno condotte con il supporto del Gruppo Archeologico Napoletano nelle date dell' 08/03/2017; dalle ore 10 alle ore 13.00 (ultima visita ore 13.00).

Per informazioni ed eventuale prenotazione: Ufficio Scavi Napoli, tel. 081/440942 ore 9- 13.

Ingresso gratuito.