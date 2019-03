Dermatologia sociale: visite specialistiche gratuite per gli under 16

Il prossimo 23 marzo, al piano 2 dell’Edificio 10 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli (via Pansini n. 5), dalle ore 9.30 alle 12.00, visite dermatologiche gratuite riservate agli under 16. Per motivi organizzativi, legati alla tipologia di visite da effettuare, l’accesso sarà garantito ai primi 50 utenti che si prenoteranno inviando una mail all’indirizzo cldermat@unina.it, in cui dovranno essere riportati nome, cognome e recapito telefonico.

A disposizione il team di specialisti coordinati dai professori dell’AOU Federico II di Napoli Gabriella Fabbrocini, direttore della Scuola di specializzazione in Dermatovenereologia, e Mario Delfino, Direttore dell’U.O.C. di Dermatologia Clinica.

L’iniziativa si pone nel più ampio programma di incontri informativi gratuiti con i cittadini finalizzato a migliorare la conoscenza e la comprensione delle patologie dermatologiche a maggiore impatto sociale, allo scopo di favorirne prevenzione e cura e “sarà l’occasione – come spiega la Prof. Gabriella Fabbrocini – per fornire le linee guida fondamentali per la prevenzione”.

Il calendario prevede, sempre dalle 9.30 alle 12.00, i seguenti ulteriori appuntamenti:

- 30 marzo: dermatite atopica negli adulti (per motivi organizzativi legati alla tipologia di visita da effettuarsi, l’accesso sarà limitato ai primi 200 utenti prenotati mediante whatsapp al numero 3494699543). In occasione dell’evento, sarà presentato il cartone animato realizzato in collaborazione con la Sanofi Genzyme per spiegare in modo semplice ed efficace le dinamiche di questa malattia infiammatoria cronica della pelle che ha serie ricadute sulla qualità di vita del paziente, non solo per le lesioni e per il prurito notturno, ma anche per le possibili conseguenze a carico del sistema respiratorio quali asma, poliposi nasale, rinite allergica.

- 6 aprile: linee guida di preparazione al sole per la prevenzione del melanoma

- 18 maggio: acne, follicolite, psoriasi, eczemi micosi

- 25 maggio: pelle, unghie e capelli

- 8 giugno: esame dei nei (per motivi organizzativi collegati alla tipologia di visita che sarà effettuata, l’accesso sarà riservato ai primi 50 utenti che si prenoteranno mediante mail all’ indirizzo cldermat@unina.it ,indicando nome, cognome e recapito telefonico).

22 giugno: come proteggere i bambini dal sole (per motivi organizzativi le visite saranno riservate ai primi 50 utenti prenotati mediante mail da inviare all’indirizzo cldermat@unina.it ,indicando nome, cognome e recapito telefonico).