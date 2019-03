Visite dermatologiche gratuite per la Giornata Internazionale della Donna

Festa della Donna all’insegna della bellezza, della salute e della prevenzione all’Ambulatorio di Dermatologia Sociale dell’AOU Federico II di Napoli

Sabato 9 marzo, nell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli (via Pansini n. 5, Edificio 10, piano 2), dalle ore 9.30 alle 12.30, saranno rese disponibili visite specialistiche gratuite per le donne di ogni età e provenienza senza necessità di prenotazione.

L’iniziativa si pone nel più ampio programma dell’Ambulatorio di Dermatologia e Venereologia Sociale che in-tende offrire un presidio di prima accoglienza, con funzione di filtro e riconoscimento precoce del bisogno di cure di chi, per motivi economici, sociali o culturali, non riesce ad accedere alle terapie necessarie.

“Il nostro obiettivo – spiega il Prof. Mario Delfino, Direttore dell’UOC di Dermatologia Clinica - è fornire, nel nostro ambito d’azione, una risposta concreta al bisogno di salute e assistenza”.

“Per capire l’importanza fondamentale dello screening dermatologico nella popolazione femminile basta consi-derare che il melanoma è il terzo tumore più frequente tra le donne con meno di 50 anni – spiega la Prof. Gabriella Fabbrocini, Direttore della Scuola di specializzazione in Dermatovenereologia della Scuola di Medicina e Chi-rurgia federiciana – eppure il melanoma, come altri tumori della cute può essere sconfitto se diagnosticato preco-cemente”.

Per conoscere tutti gli aggiornamenti sul calendario degli open-day del 2019: http://areacomunicazione.policlinico.unina.it