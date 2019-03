La Coscienza delle Donne: visita guidata teatralizzata di Palazzo San Giacomo

L'8 marzo, nuova visita guidata teatralizzata di Palazzo San Giacomo dal titolo: La Coscienza delle Donne, grazie alla collaborazione della Compagnia di Citta' & Fabbrica Wojtyla e Ali della Mente prevede la visita teatralizzata dello storico palazzo comunale con incursioni temporali dei giovani artisti di Fabbrica Wojtyla in un omaggio all'immagine, al valore e alle difficolta' dell'universo Donna.

In questa occasione verrà condivisa l’iniziativa #onemore, movimento ideologico di Fabbrica Wojtyla nato per il risveglio dell’autocoscienza maschile perché nella relazione tra uomo e donna è evidente il peso specifico culturale dell’uomo, che si racchiude nell’emblematica frase, cifra del manifesto e del movimento: “la cultura di un uomo è la sola garanzia per una donna”.

Per ottenere l'invito è necessario compilare il modulo on line presente sul sito del Comune (clicca qui)