Visita teatralizzata alla mostra dedicata alla famiglia De Filippo

Il 17 marzo, l'associazione Secreta Neapolis propone uno speciale tour guidato teatralizzato alla mostra "I De Filippo - il mestiere in scena", allestita nella splendida cornice di Castel dell'Ovo.

Attraverso materiale inedito (lettere, foto, video, oggetti e centinaia di costumi, locandine, manifesti, e copioni) - partendo dal capostipite Scarpetta - si potranno incotrare Eduardo, Peppino e Titina, nei film, nelle poesie, nelle canzoni. Inoltre, attraverso l'interpretazione di un'attrice professionista, si potranno rivivere alcuni momenti topici estratti dalle opere teatrali più famose di Eduardo.

DETTAGLI

Incontro ore 10.15 a Castel dell'Ovo

Inizio ore 10.30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 329.2027359 (tel - sms - whatsapp) oppure scrivendo a secretaneapolis@libero.it

Contributo associativo (guida + teatralizzazione + biglietto ingresso mostra)

Non Soci: € 14

Soci: € 13

Under 18 e Over 65: 12 €

Bambini 6 - 9 anni: € 5