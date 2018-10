Visita speleo-archeologica alle Terme Romane

Visita guidata di Gruppo Archeologico Napoletano e HK Avventura alle terme e ai cunicoli di servizio del complesso archeologico per conoscere i due volti della medaglia: il lusso patrizio dei bagni, nelle sale decorate in mosaici e rivestite di marmi, e la vita dura degli schiavi che, nascosti alla vista, tra fumo e vapore, facevano funzionare le fornaci, cuore incandescente delle terme.



L'impianto, risalente alla prima metà del II sec. d.C., era articolato su più livelli ed era alimentato dall'acquedotto del Serino. L'importanza di questo complesso è connessa alla presenza di ricche pavimentazioni a mosaico, purtroppo in condizioni non ottimali a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici.



Sabato 20 ottobre alle ore 17:30, durata 2 ore circa.

Quota di partecipazione: 15€ (comprensivo di aperitivo a conclusione della visita)

Numero di partecipanti LIMITATO



Per info e prenotazioni:



375 5653739‬ (whatsapp)

Messaggio alla pagina fb di HK Avventura

Come raggiungerci:

L'ingresso al sito archeologico è su via Terracina, di fronte al civico 429 (ad angolo con via Marconi, la strada della RAI); come ulteriore punto di riferimento si abbia il Toy's Center.



• Metro linea 2 per Campi Flegrei o Ferrovia Cumana per Mostra, fermate poste entrambe a circa 1 km dal complesso

(uscendo dalle stazioni costeggiare lo stadio sulla sinistra e imboccare via Marconi, la strada della RAI, fino a raggiungere a Via Terracina: il sito lo si incontra immediatamente sulla destra.)



• Servizio ANM: da Piazza Garibaldi, linea bus 151 con fermata fuori l'ingresso della Mostra d'Oltremare (Piazzale Tecchio - Mostra). Periodicità linea 18-21 minuti.



• In auto il complesso è facilmente raggiungibile dall'uscita Tangenziale di Fuorigrotta, con possibilità di parcheggio in zona.