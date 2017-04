Visita serale alla Solfatara con degustazione di prodotti locali

Sabato 8 Aprile con inizio alle ore 20,30, nuovo appuntamento con "Primavera al Vulcano". La visita serale guidata al Vulcano Solfatara di Pozzuoli consentirà di esplorare di sera i luoghi più importanti del cratere e dell' Oasi Naturalistica della Solfatara, illuminata da affascinanti giochi di luce, concludendosi con la divertente e interessante cucina geotermica: gustosi filetti di platessa saranno prima cucinati nel vapore delle fumarole a 160°, e poi offerti in degustazione con accompagnamento di vino Falanghina! La visita dura circa due ore ed è un' esperienza culturale sorprendente e appagante, assolutamente da non perdere sia per gli adulti che per i bambini. Di seguito tutte le informazioni necessarie per partecipare all'evento.

[INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI] Per partecipare è necessaria la prenotazione dei posti o l'acquisto dei biglietti on line. I posti possono essere riservati telefonando al numero 081 5262341, inviando una mail a geotermica@solfatara.it o utilizzando il pratico modulo che si trova nella pagina iniziale del sito web www.vulcanosolfatara.it. Cliccando sul seguente link [https://goo.gl/ZFVFqw], potrete invece acquistare i biglietti on line in maniera sicura direttamente nel sito web del Vulcano Solfatara (principali carte di credito o PAYPAL).

I BIGLIETTI PER LA VISITA hanno un COSTO di € 15 per gli adulti ed € 6 per i bambini da 5 a 12 anni. I bambini da 0 a 5 anni accedono gratuitamente. La biglietteria aprirà alle 19,30. Per ragioni di sicurezza (i posti in strada sono incustoditi nelle ore serali) è consigliato l' uso del parcheggio interno per i propri mezzi (auto: €3, moto: €2). Consigliamo di indossare scarpe comode.