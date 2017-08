Alla scoperta del vulcano di notte: visita serale e degustazione alla Solfatara

Sabato 26 alle 20,30 chiudiamo questo intenso mese di Agosto con l'ultima VISITA SERALE GUIDATA del mese al Vulcano Solfatara di Pozzuoli, l'Oasi Naturalistica nel cuore dei Campi Flegrei. "Solfatara di Stelle" riprenderà poi solo a Settembre inoltrato.



Tra giochi di luce spettacolari, spiegazioni ed esperimenti scientifici, momenti divertenti e coinvolgenti per adulti e bambini, chiamati ad interagire con le abili Guide, spicca il momento della CUCINA GEOTERMICA, che presenterà una gustosa novità:



Ad essere cotti nel vapore delle fumarole a ben 160°, infatti, ci saranno dei prelibati medaglioni di merluzzo, che saranno poi offerti durante la degustazione con condimento di olio extravergine e accompagnamento di vino bianco Falanghina.



Due ore di grande intensità alla scoperta dei tesori della natura di questo luogo straordinario ed unico al mondo!

Ecco qui in basso tutte le informazioni per partecipare





Durata Visita: 2h circa;

Cucina Geotermica & Degustazione: medaglioni di merluzzo e vino Falanghina;

Biglietto Adulti: € 15;

Biglietto Bambini (5/12 anni): € 6;

Posto auto: € 3 | Posto moto: € 2;

Apertura Biglietteria: Ore 19,30.



Biglietti on line: https://goo.gl/eqoPRF;

Prenotazioni (con acquisto successivo biglietti alla Solfatara): geotermica@solfatara.it | 081 5262341 | www.vulcanosolfatara.it.



Consigliamo scarpe comode e parcheggio interno (posti esterni incustoditi).