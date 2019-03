Al Parco Vanvitelliano tra storia e natura con Legambiente

Il 16 marzo, l'Associazione Legambiente Volontariato Campi Flegrei vi accompagnerà a visitare il Parco Vanvitelliano alla scoperta dei principali aspetti naturalistici e storici del Lago Fusaro soffermandoci sulle specie avifaunistiche e botaniche. Entreremo nella Casina Vanvitelliana realizzata in epoca Borbonica e originariamente adibita a casino di caccia da Ferdinando IV. Dopo la visita saliremo sulla terrazza dell’Ostrichina, un edificio facente parte del Parco, da dove approfondiremo l’antica pratica dell’ostricoltura praticata nel lago Fusaro e avremo modo di scoprire interessanti curiosità sulle conchiglie dei Campi Flegrei.



L'evento è organizzato in occasione delle manifestazioni per il centenario dall'autonomia del Comune di Bacoli. La partecipazione è gratuita