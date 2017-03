Visita notturna alla Solfatara di Pozzuoli con "cucina geotermica"

Sabato 25 marzo a Pozzuoli, un evento imperdibile per gli amanti delle bellezze naturali, delle escursioni e - perché no? - della buona cucina. Le emozioni notturne alla Solfatara di Pozzuoli, il millenario Vulcano nel cuore dei Campi Flegrei dove una straordinaria energia coinvolge i visitatori in un vortice di emozioni, durante l'esplorazione guidata del cratere.

Sabato 25 Marzo alle 20,30 vi aspetta una visita serale guidata con Cucina Geotermica di circa due ore durante la quale scoprirete tutti i misteri del Vulcano Solfatara, tra esperimenti scientifici e giochi di luce, racconti e storie tra mito e attualità e con la degustazione di prelibati filetti di cernia cotti direttamente nel vapore dei potenti getti gassosi delle fumarole a 160.

È necessaria la prenotazione dei posti o l'acquisto dei biglietti on line. I posti possono essere riservati telefonando al numero 081 5262341, inviando una mail a geotermica@solfatara.it o utilizzando il pratico modulo che si trova nella pagina iniziale del sito web. Al link [https://goo.gl/SFayL0], potrete invece acquistare i biglietti on line direttamente nel sito web del Vulcano Solfatara. I biglietti per la visita hanno un costo di € 15 per gli adulti ed € 6 per i bambini da 5 a 12 anni. I bambini da 0 a 5 anni accedono gratuitamente. La biglietteria aprirà alle 19,30.

Si raccomandano scarpe comode.