Visita notturna alla Solfatara di Pozzuoli con Cucina Geotermica

Sabato 1°aprile a Pozzuoli, un evento imperdibile per gli amanti delle bellezze naturali, delle escursioni e - perché no? - della buona cucina. Le emozioni notturne alla Solfatara di Pozzuoli, il millenario Vulcano nel cuore dei Campi Flegrei dove una straordinaria energia coinvolge i visitatori in un vortice di emozioni, durante l'esplorazione guidata del cratere di circa 2 ore. Questo sabato 1°aprile alle 20,30 un nuovo cambio di menù e tante prelibatezze vi aspettano.

Le suggestioni del luogo, tra i vapori delle fumarole e il ribollire della Fangaia, i giochi di luce, la degustazione di squisiti medaglioni di merluzzo con olio extravergine, aromatizzati con rosmarino, cotti nel vapore della Bocca Grande a 160° durante la CUCINA GEOTERMICA, le spiegazioni scientifiche e gli aneddoti delle guide, contribuiscono a rendere unico e indimenticabile questo evento, a detta di tanti visitatori, tra i più belli ed interessanti di tutta la Regione.

È necessaria la prenotazione dei posti o l'acquisto dei biglietti on line. I posti possono essere riservati telefonando al numero 081 5262341, inviando una mail a geotermica@solfatara.it o utilizzando il pratico modulo che si trova nella pagina iniziale del sito web.

Al link [https://goo.gl/SFayL0], potrete invece acquistare i biglietti on line direttamente nel sito web del Vulcano Solfatara

I biglietti per la visita hanno un costo di € 15 per gli adulti ed € 6 per i bambini da 5 a 12 anni. I bambini da 0 a 5 anni accedono gratuitamente. La biglietteria aprirà alle 19,30. Per ragioni di sicurezza (i posti in strada sono incustoditi nelle ore serali) è consigliato l'uso del parcheggio interno per i propri mezzi (auto: €3, moto: €2). Si raccomandano scarpe comode.

Indirizzo Via Solfatara 161 Pozzuoli