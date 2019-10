Visita guidata a Villa Regina e all'Antiquarium di Boscoreale

Riaperta di recente dopo anni di restauro, Villa Regina rappresenta l'unica villa rustica romana ad oggi visitabile tra le tante fattorie sparse nel territorio dell'Ager Pompeianus. Specializzata nella produzione di vino, al suo interno potremo visitare ambienti realmente unici, come la cella vinaria e la sala dedicata alla torchiatura..



Quest'ultimo appuntamento del 2019 con le "Noctis Stabianae" si concluderà infine all'interno dell'Antiquarium che, attraverso i suoi reperti, ci offrirà uno spaccato su gli usi e costumi romani e sulla flora e fauna del territorio prima dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.



QUOTA PARTECIPATIVA:

Adulti: € 12,00 (iscritti alla Newsletter su WhatsApp € 10,00)

10 - 18 anni: € 5,00

Bambini sotto i 10 anni: GRATIS

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

LA QUOTA COMPRENDE:

Ticket di ingresso alla Villa - Auricolari - Visita Guidata con guida turistica abilitata della Regione Campania



DURATA DELLA VISITA: 2 ore circa

APPUNTAMENTO:

Ore 20:00 alla biglietteria dell'Antiquarium in Via Villa Regina, 1

La visita avrà inizio alle ore 20:30 (fila all'ingresso permettendo)



COME ARRIVARE:

Prendere l'autostrada Napoli-Salerno, uscita Torre Annunziata Sud. Seguire le indicazioni per Paesi Vesuviani/Boscotrecase. Continuare su via Madonna del Principio fino all'ingresso dell'Antiquarium in via Villa Regina 1.

SI RACCOMANDA MASSIMA PUNTUALITA'



Per info e prenotazioni Cell/WhatsApp +393519858300 oppure Email staiinmanoallarte@gmail.com specificando nominativo, numero di persone ed un recapito telefonico.